100 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़: दिल्ली पुलिस ने शेल कंपनी नेटवर्क का पर्दाफाश किया

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी शामिल है। इस नेटवर्क में शेल कंपनियां और म्यूल अकाउंट शामिल थे, जिनका इस्तेमाल ठगे गए पैसे को लॉन्डर करने के लिए किया जाता था। पुलिस ने दो डमी निदेशकों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो देश और विदेश में फैला हुआ था। बाहरी-उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़ी एक कंपनी, मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते की पहचान की है। यह खाता देशभर में दर्ज हुई साइबर ठगी की 336 शिकायतों से जुड़ा हुआ पाया गया है, जिसमें पीड़ितों ने अनुमानित 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गंवा दी है। जांच में यह भी पता चला कि इस खाते का 35 से अधिक संदिग्ध शेल कंपनियों के साथ संबंध है, जिससे बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। यह मामला तब सामने आया जब बवाना स्थित एक राष्ट्रीय बैंक की शाखा में चल रहे इस कंपनी के खाते में आठ दिनों के भीतर ही 16 करोड़ रुपये जमा हो गए। इस असामान्य वित्तीय गतिविधि के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कंपनी के दो डमी निदेशकों, सोनू कुमार और अमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। सोनू कुमार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है और उसने ग्रेजुएशन किया है, जबकि अमिंदर सिंह दिल्ली के बुराड़ी का निवासी है और उसने बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपित मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बैंक खाते संचालित कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध ियों द्वारा ठगी के पैसे को रूट करने और लॉन्डर करने के लिए किया जाता था। पीतमपुरा, रानी बाग और एनएसपी क्षेत्र शेल कंपनियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे हैं। पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि जिला साइबर पुलिस ने इस संगठित साइबर ठगी सुविधा प्रदाता नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। जांच में यह पता चला कि आरोपित नौकरी, कमीशन या आसान आमदनी के लालच देकर लोगों को शिकार बनाते थे और उन्हें शेल कंपनियों में डमी निदेशक बनाते थे। इन डमी निदेशकों के नाम पर बैंक खाते खोले जाते थे और उनके केवाइसी (Know Your Customer) दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, इन खातों का नियंत्रण पूरी तरह से हैंडलर के हाथ में होता था, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग और यूपीआई एक्सेस का उपयोग करते थे। ये खाते अक्सर अंतरराज्यीय और विदेशी साइबर अपराध ियों द्वारा संचालित किए जाते थे। पीड़ितों से ठगी के पैसे इन खातों में जमा किए जाते थे और फिर कई खातों में तेजी से ट्रांसफर किए जाते थे, जिसके बाद उन्हें दूसरी शेल कंपनियों को भेज दिया जाता था। डमी निदेशकों को ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं होती थी और उन्हें केवल मामूली रकम दी जाती थी। पुलिस ने कंपनी से जुड़े बैंक अकाउंट की डिटेल्स, लेन-देन का रिकॉर्ड, वित्तीय ट्रेल्स, शेल कंपनियों और बैंक अकाउंट खोलने में इस्तेमाल किए गए केवाइसी कागजात, अकाउंट लिंकेज एनालिसिस और एनसीआरपी मैपिंग सहित डिजिटल सबूत जुटाए हैं। यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

दिल्ली पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो देश और विदेश में फैला हुआ था। बाहरी-उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़ी एक कंपनी, मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते की पहचान की है। यह खाता देशभर में दर्ज हुई साइबर ठगी की 336 शिकायतों से जुड़ा हुआ पाया गया है, जिसमें पीड़ितों ने अनुमानित 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गंवा दी है। जांच में यह भी पता चला कि इस खाते का 35 से अधिक संदिग्ध शेल कंपनियों के साथ संबंध है, जिससे बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। यह मामला तब सामने आया जब बवाना स्थित एक राष्ट्रीय बैंक की शाखा में चल रहे इस कंपनी के खाते में आठ दिनों के भीतर ही 16 करोड़ रुपये जमा हो गए। इस असामान्य वित्तीय गतिविधि के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कंपनी के दो डमी निदेशकों, सोनू कुमार और अमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। सोनू कुमार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है और उसने ग्रेजुएशन किया है, जबकि अमिंदर सिंह दिल्ली के बुराड़ी का निवासी है और उसने बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपित मेसिट ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बैंक खाते संचालित कर रहे थे, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा ठगी के पैसे को रूट करने और लॉन्डर करने के लिए किया जाता था। पीतमपुरा, रानी बाग और एनएसपी क्षेत्र शेल कंपनियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र के रूप में उभरे हैं। पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि जिला साइबर पुलिस ने इस संगठित साइबर ठगी सुविधा प्रदाता नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। जांच में यह पता चला कि आरोपित नौकरी, कमीशन या आसान आमदनी के लालच देकर लोगों को शिकार बनाते थे और उन्हें शेल कंपनियों में डमी निदेशक बनाते थे। इन डमी निदेशकों के नाम पर बैंक खाते खोले जाते थे और उनके केवाइसी (Know Your Customer) दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, इन खातों का नियंत्रण पूरी तरह से हैंडलर के हाथ में होता था, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग और यूपीआई एक्सेस का उपयोग करते थे। ये खाते अक्सर अंतरराज्यीय और विदेशी साइबर अपराधियों द्वारा संचालित किए जाते थे। पीड़ितों से ठगी के पैसे इन खातों में जमा किए जाते थे और फिर कई खातों में तेजी से ट्रांसफर किए जाते थे, जिसके बाद उन्हें दूसरी शेल कंपनियों को भेज दिया जाता था। डमी निदेशकों को ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं होती थी और उन्हें केवल मामूली रकम दी जाती थी। पुलिस ने कंपनी से जुड़े बैंक अकाउंट की डिटेल्स, लेन-देन का रिकॉर्ड, वित्तीय ट्रेल्स, शेल कंपनियों और बैंक अकाउंट खोलने में इस्तेमाल किए गए केवाइसी कागजात, अकाउंट लिंकेज एनालिसिस और एनसीआरपी मैपिंग सहित डिजिटल सबूत जुटाए हैं। यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है





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