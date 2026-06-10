100 करोड़ की जमीन फर्जीवाड़े में 9 आरोपी रिहा, केवल मुख्य आरोपित जेल भेजा गया

गाजियाबाद के साहिबाबाद में 100 करोड़ रुपये की जमीन के फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में से 9 को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा नामंजूर कर रिहा कर दिया। बचाव पक्ष की दलीलें पुलिस पर भारी पड़ीं। केवल मुख्य आरोपित सुरेंद्र सिंह को जेल भेजा गया। इस गिरोह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के सदस्य शामिल थे।

गाजियाबाद के साहिबाबाद में 100 करोड़ रुपये की जमीन के फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में से 9 को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा नामंजूर कर रिहा कर दिया। बचाव पक्ष की दलीलें पुलिस के पक्ष पर भारी पड़ीं। अदालत ने केवल मुख्य आरोपित सुरेंद्र सिंह को जेल भेजा, जबकि बाकी सभी को रिहा कर दिया गया। यह मामला साहिबाबाद क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के प्रयास से जुड़ा है। पुलिस ने दावा किया था कि नोएडा सेक्टर-15ए निवासी राजकुमार अग्रवाल के नाम अर्थला में करीब 100 करोड़ रुपये की जमीन है, जो कई खसरों में दर्ज है। छह जून को उन्हें जानकारी मिली कि कुछ लोग उनकी जमीन को अपनी बताकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल की जमीन के पास ही यशोदा अस्पताल प्रबंधन की जमीन है। अस्पताल प्रबंधन ने भी पुलिस को जानकारी दी कि कुछ लोग उनकी ही जमीन का सौदा करने के लिए उनके संपर्क में आए थे। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को सूचना देने पर साहिबाबाद पुलिस ने जांच शुरू की और गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पिलखुआ निवासी 70 वर्षीय सुरेंद्र सिंह को असली मालिक राजकुमार अग्रवाल के रूप में तैयार किया गया था। इसके लिए उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक और चेकबुक बनवाई गईं। गिरोह में शामिल रिटायर्ड लेखपाल सतवीर सिंह ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की पूरी जानकारी जुटाई। पूछताछ में पता चला कि गिरोह ने पहले जमीन के मूल दस्तावेजों के गुम होने संबंधी रिपोर्टें विभिन्न स्थानों पर दर्ज कराईं। इसके बाद नए दस्तावेज निकलवाकर जमीन बेचने की योजना बनाई गई। आरोपितों ने जमीन का सौदा यशोदा अस्पताल प्रबंधन से भी कर लिया था। जिस भूमि का सौदा किया जा रहा था, उसमें कुछ हिस्सा यशोदा अस्पताल का भी था। गिरोह में उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान और महाराष्ट्र के सदस्य शामिल थे। अदालत ने सुरेंद्र को छोड़कर अन्य सभी आरोपितों की अभिरक्षा नामंजूर कर दी। अधिवक्ता नसीम चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड निवासी 31 वर्षीय वेंक्टे बालकृष्ण धाकपाड़े और 51 वर्षीय अरुण कुमार शिवालाल बाहेती, बीकानेर निवासी 68 वर्षीय रमेश पुरोहित, 34 वर्षीय राजे खान, 40 वर्षीय सादिक, 41 वर्षीय हनुमान, और 38 वर्षीय जाकिर हुसैन, रिटायर लेखपाल कचैड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय सतवीर सिंह और इंदिरापुरम की जीसी ग्रांड सोसायटी निवासी अली जाफर को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा नामंजूर कर दी। जबकि अदालत ने पिलखुआ के अछैजा निवासी 70 वर्षीय सुरेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। यह मामला जमीन के फर्जीवाड़े के गंभीर अपराध को उजागर करता है, जिसमें कई राज्यों के लोग शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद, अदालत ने अधिकांश आरोपियों को बचाव पक्ष के तर्कों के आधार पर रिहा कर दिया। इस घटना ने जमीन के लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को उजागर करने का प्रयास कर रही है। इस तरह के फर्जीवाड़े रोकने के लिए प्रशासन को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। नागरिकों को भी जमीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में देरी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। अदालत के फैसले से पुलिस की मेहनत पर पानी फिर गया है, लेकिन कानून के अनुसार ही निर्णय लिया गया। आरोपियों की रिहाई से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में और समय लग सकता है। फिलहाल, पुलिस मुख्य आरोपित से पूछताछ कर रही है और अन्य सबूतों को इकट्ठा कर रही है। उम्मीद है कि आगे की जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। इस घटना ने समाज में एक बार फिर जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के खतरे को उजागर किया है। लोगों को चाहिए कि वे इस तरह के मामलों में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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