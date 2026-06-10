11 जून 2026 का राशिफल : कर्क, सिंह और तुला राशि की किस्मत देगी साथ, करियर में मिलेगा लाभ

11 जून 2026 को चंद्रदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र के चौथे पद में हैं, जो राशि चक्र का सबसे अंतिम और करुणामय नक्षत्र है। आज सुबह आध्यात्मिक शांति है, लेकिन शाम के बाद चंद्रदेव मेष-मीन की गंडांत संधि में होंगे, जिससे पुराने कर्मों की सफाई होगी। बृहस्पति और शुक्रदेव कर्क राशि में करीब हैं। सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश के बिल्कुल करीब हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल (aaj ka rashifal) 11 जून 2026 : कर्क, सिंह और तुला राशि की किस्मत देगी साथ, करियर में मिलेगा लाभ, जानें क्या कहते हैं आज आपके सितारे11 जून 2026 को चंद्रदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र के चौथे पद में हैं, जो राशि चक्र का सबसे अंतिम और करुणामय नक्षत्र है। आज सुबह आध्यात्मिक शांति है, लेकिन शाम के बाद चंद्रदेव मेष-मीन की गंडांत संधि में होंगे, जिससे पुराने कर्मों की सफाई होगी। बृहस्पति और शुक्रदेव कर्क राशि में करीब हैं। सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश के बिल्कुल करीब हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल.

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