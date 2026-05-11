11 May 2026 Monday Panchang: गणेश नवमी तिथि आज, पंचांग के पांच अंग और अधिक जानकारियां

विशेष जानकारी पर जानें- - नवमी तिथि का निर्माण होता है - वार governor, नक्षत्र Pleiades, योगvoorwaarden मेलक folding के साथ-साथ करण - दिशा शूल - अंधर्वत दिशा विशेष उपचार ज्योतिष शास्त्रों आधारित है और केवल सूचना के लिए प्रदान की गई जानकारी, तथ्यों को संबोधित नहीं जाता है।

Aaj Ka Panchang 11 May 2026 : आज 11 मई 2026, सोमवार का पावन दिन है. हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है,जो दोपहर 03:24 बजे तक रहेगी उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी.

सनातन धर्म में पंचांग को बेहद खास माना जाता है. पंचांग के पांच अंग होते हैं. पंचांग के माध्यम से हर दिन की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी की जाती है. इनके साथ ही सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, राहुकाल और दिशा शूल का भी पता चलता है.

हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन का पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए. जिसकी वजह से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. पंचांग पढ़ने से आयु वृद्धि होती है.

पापों से छुटकारा मिलता है. जो लोग पंचांग पढ़ते या सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुबह सबसे पहले पंचांग पढ़ना चाहिए. आइए जानते हैं, 11 मई 2026 सोमवार का पंचांग क्या होगा





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