12 जून को छात्र प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक के खिलाफ युवा आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल होंगे। प्रदर्शन में छात्रों का साथ देने और इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की गई है। प्रदर्शन में 12 तारीख को होने वाली 4 प्रमुख मांगें हैं। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो। युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए।
लखनऊ: पेपर लीक के खिलाफ 12 जून को सड़क पर उतरेंगे छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल। लखनऊ के इको गार्डन में 12 जून को पेपर लीक को लेकर युवा आक्रोश प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ( AISA ) की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल होंगे। अभिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि 12 जून को हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि वहां आकर छात्रों का साथ देते हुए इस लड़ाई में शामिल हों। अपनी वीडियो में अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर पेपर लीक के खिलाफ आवाज को मजबूत करें।युवा आक्रोश प्रदर्शन का आह्वानऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ( AISA ) की तरफ से किया गया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचेंगे ,ईको गार्डन में आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल होंगे अभिजीत, NEET पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होगा। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठेगी। 12 तारीख को होने वाले प्रदर्शन की 4 प्रमुख मांगें हैं। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो। युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए।विशाल चौबे नवभारतटाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत हैं। विशाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, क्राइम, शासन और व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ज्वॉइन किया था। विशाल चौबे ने टाइम्स ग्रुप से पहले लाइव यूपी न्यूज 24 और दैनिक भास्कर में काम किया है। उन्हें इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन और यूपी नगर निकाय चुनाव में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। विशेषज्ञता- अपराध जगत से जुड़ी खबरों को तहकीकात के साथ पेश करने का खासा अनुभव है। इसके अलावा सियासी उठापटक से जुड़े राजनीतिक विश्लेषण और ओपनियन भी करते रहते हैं। पत्रकारिता अनुभव: डिजिटल मीडिया में 4 साल से कार्यर.
लखनऊ: पेपर लीक के खिलाफ 12 जून को सड़क पर उतरेंगे छात्र, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल। लखनऊ के इको गार्डन में 12 जून को पेपर लीक को लेकर युवा आक्रोश प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल होंगे। अभिजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए प्रदर्शन में शामिल होने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि 12 जून को हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि वहां आकर छात्रों का साथ देते हुए इस लड़ाई में शामिल हों। अपनी वीडियो में अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर पेपर लीक के खिलाफ आवाज को मजबूत करें।युवा आक्रोश प्रदर्शन का आह्वानऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की तरफ से किया गया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचेंगे ,ईको गार्डन में आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल होंगे अभिजीत, NEET पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होगा। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठेगी। 12 तारीख को होने वाले प्रदर्शन की 4 प्रमुख मांगें हैं। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो। युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए।विशाल चौबे नवभारतटाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत हैं। विशाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति, क्राइम, शासन और व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 साल का अनुभव हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2025 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ज्वॉइन किया था। विशाल चौबे ने टाइम्स ग्रुप से पहले लाइव यूपी न्यूज 24 और दैनिक भास्कर में काम किया है। उन्हें इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन और यूपी नगर निकाय चुनाव में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। विशेषज्ञता- अपराध जगत से जुड़ी खबरों को तहकीकात के साथ पेश करने का खासा अनुभव है। इसके अलावा सियासी उठापटक से जुड़े राजनीतिक विश्लेषण और ओपनियन भी करते रहते हैं। पत्रकारिता अनुभव: डिजिटल मीडिया में 4 साल से कार्यर
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