12 राज्यों-UT में SIR: 6.08 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर, UP में सबसे ज्यादा

चुनाव आयोग के SIR अभियान के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6.08 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.04 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए।

चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR ) अभियान के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट से 6.08 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.

04 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाना है।\चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 तक पूरे देश में SIR कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। SIR के पहले चरण में बिहार शामिल था, जबकि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप शामिल थे। असम में SIR के बजाय स्पेशल रिवीजन किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, कई राज्यों में शेड्यूल में बदलाव हुए, और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को चुनौती दी। इस अभियान में देश के लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ को शामिल किया जा चुका है, जबकि शेष 39 करोड़ मतदाताओं को तीसरे चरण में कवर किया जाएगा, जो 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पांच विधानसभा चुनावों के बाद शुरू की जाएगी। पश्चिम बंगाल में, SIR के बाद 90.83 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई नवंबर से चल रही प्रक्रिया के तहत की गई, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची में से कई नाम हटाए गए, जिसमें मृतक, स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाता शामिल थे।\यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण कवायद है, जिसमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, जबकि मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नामों और पतों में गलतियों को भी ठीक किया जाता है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। SIR के दौरान, BLO/BLA मतदाताओं को फॉर्म देते हैं, जिन्हें जानकारी की जांच करनी होती है। यदि किसी मतदाता का नाम दो जगहों पर है, तो उसे एक जगह से हटवाना होता है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे जोड़ने के लिए फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूट न जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। यह प्रक्रिया 1951 से 2004 तक की मतदाता सूची के लिए पहले ही की जा चुकी है, लेकिन पिछले 21 वर्षों से यह लंबित थी। इस दौरान, प्रवासियों की संख्या में वृद्धि, मतदाता सूची में दोहरे नाम, मृत्यु के बाद भी नामों का रहना, और विदेशी नागरिकों के नामों को हटाने जैसे कई परिवर्तन आवश्यक हो गए थे।\अन्य खबरों में, गगनयान मिशन का दूसरा क्रू मॉड्यूल टेस्ट सफल रहा, जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किमी की ऊंचाई से गिराया गया और पैराशूट के साथ समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग हुई। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और लोगों की परेशानी की परवाह नहीं करती हैं। खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण संशोधन जल्दबाजी में लाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश के बाद मौसम साफ रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर लेजर शो फिर से शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सात दिनों में सामान्य से 200% अधिक वर्षा हुई। सीकर में बादल छंटे और ठंडी हवाएं चलीं, जिससे गर्मी से राहत मिली। सिरसा में 7 गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया। श्रीगंगानगर में 2 दिन बादल छाए रहने की संभावना है। बीकानेर में 2 दिन में तापमान 5 डिग्री बढ़ गया। टोंक में फिर धूप तेज हो गई, जिससे गर्मी बढ़ेगी। हरियाणा में दिन गर्म और रातें फिर ठंडी रहेंगी। गाजियाबाद में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। आगरा में पिछले दिनों हुई बारिश से ठंडक बनी हुई है। रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है। जालोर में गर्मी तेज हो गई है, जिससे मटकियों की खरीदारी बढ़ गई है। पंजाब-चंडीगढ़ में 15 अप्रैल तक मौसम सूखा रहेगा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है और अब गर्मी पड़ेगी





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