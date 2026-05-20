12 राशियों का राशिफल: आज का दिन मिला-जुला रहेगा, धन आगमन अच्छा होगा, व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, किसी से विवाद न करें, नौकरी में अधिकारियों से अनबन हो सकती है, व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, सेहत में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं

पंचांग के अनुसार, आज 20 मई 2026 बुधवार का दिन सुख, समृद्धि और करियर में तरक्की लाने वाला है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए उनकी पूजा जरूर करें। ज्योतिषगणना और ग्रहों की स्थिति के मुताबिक, आज चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रात 10 बजकर 38 मिनट पर होगा। फिर इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य हरी गोपाल शर्मा के अनुसार, आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज सुबह 06:13 तक आद्रा नक्षत्र प्रभावित रहेगा और उसके बाद शुभ पुनर्वसु नक्षत्र सक्रिय हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति से आज शूल योग दोपहर 2:10 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा में हैं। इस दिशा में कार्य के लिए जा रहे हैं तो घर से मूंग दाल खाकर निकलें। भविष्यवक्ता के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के लिए अचूक उपाय।

पंचांग के अनुसार, आज 20 मई 2026 बुधवार का दिन सुख, समृद्धि और करियर में तरक्की लाने वाला है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए उनकी पूजा जरूर करें। ज्योतिषगणना और ग्रहों की स्थिति के मुताबिक, आज चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रात 10 बजकर 38 मिनट पर होगा। फिर इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य हरी गोपाल शर्मा के अनुसार, आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज सुबह 06:13 तक आद्रा नक्षत्र प्रभावित रहेगा और उसके बाद शुभ पुनर्वसु नक्षत्र सक्रिय हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति से आज शूल योग दोपहर 2:10 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा में हैं। इस दिशा में कार्य के लिए जा रहे हैं तो घर से मूंग दाल खाकर निकलें। भविष्यवक्ता के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल , साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के लिए अचूक उपाय .

पंचांग के अनुसार, आज 20 मई 2026 बुधवार का दिन सुख, समृद्धि और करियर में तरक्की लाने वाला है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए उनकी पूजा जरूर करें। ज्योतिषगणना और ग्रहों की स्थिति के मुताबिक, आज चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रात 10 बजकर 38 मिनट पर होगा। फिर इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य हरी गोपाल शर्मा के अनुसार, आज सुबह 11 बजकर 10 मिनट तक चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज सुबह 06:13 तक आद्रा नक्षत्र प्रभावित रहेगा और उसके बाद शुभ पुनर्वसु नक्षत्र सक्रिय हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति से आज शूल योग दोपहर 2:10 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा में हैं। इस दिशा में कार्य के लिए जा रहे हैं तो घर से मूंग दाल खाकर निकलें। भविष्यवक्ता के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के लिए अचूक उपाय





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