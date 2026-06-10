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12 सालों में लोकतंत्र की बुनियादें कमजोर हुईं, लेकिन दावे किए गए दावों के बावजूद, देश में बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

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12 सालों में लोकतंत्र की बुनियादें कमजोर हुईं, लेकिन दावे किए गए दावों के बावजूद, देश में बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
LokayuktaPress FreedomJudicial Independence
📆10-06-2026 16:58:00
📰Navjivan
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बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने शासन के 12 सालों में कई दावे किए हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इन दावों में देश के 81 करोड़ गरीबों को हर महीने राशन, 4 करोड़ पीएम आवास घर, उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन (10.5 करोड़) और 12 करोड़ शौचालय जैसे दावों को प्रमुखता से सामने रखा गया है। लेकिन, इन दावों के बावजूद, देश में बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

इन 12 सालों के दौरान लोकतंत्र की उन बुनियादों को लगातार कमजोर किया गया है, जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बनाया था, और नेहरू ने उन्हें सींचा था।इस साल 10 जून को मोदी निरंतर भारत पर शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कुछ सप्ताह पहले ही मोदी ने अपने शासन के 12 साल भी पूरे किए थे। इन दोनों मौकों का इस्तेमाल बीजेपी का प्रचार तंत्र मोदी की छवि को और अपने तरीके से और निखारने के लिए कर रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से तो पूरे-पूरे पन्ने के विज्ञापन अखबारों में छपवाकर मोदी की ‘बड़ी’ उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। इन उपलब्धियों में देश के 81 करोड़ गरीबों को हर महीने राशन, 4 करोड़ पीएम आवास घर, उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन (10.

5 करोड़) और 12 करोड़ शौचालय जैसे दावों को प्रमुखता से सामने रखा गया है। इनके अलावा जन धन खाते, मेट्रो नेटवर्क, युवाओं की स्किल ट्रेनिंग, आयुष्मान भारत, मुफ़्त इलाज, डिफेंस एक्सपोर्ट और किसानों और मध्य वर्ग के कल्याण की भी चर्चा की जा रही है। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरीडोर, केदारनाथ धाम और उज्जैन में महाकाल धाम जैसी जगहों के विकास को खास तौर पर उभारा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो इस दिशा में सबसे आगे बढ़कर कई कदम उठाए हैं, जैसे हर ज़िले में संस्कृत स्कूल बनाना, दून यूनिवर्सिटी में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करना, स्कूली पाठ्यक्रम में श्रीमद्भगवद्गीता को शामिल करना और हिंदू व सिख तीर्थस्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना उपलब्धियों की फेहरिस्त में शामिल किया है। लेकिन हकीकत इसके उलट है। इन 12 सालों के दौरान लोकतंत्र की उन बुनियादों को लगातार कमजोर किया गया है, जिन्हें हमारे आज़ादी के दीवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बनाया था, और नेहरू ने उन्हें सींचा था

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Navjivan /  🏆 2. in İN

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