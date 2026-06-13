13 जून को 17 राज्यों में भारी बारिश‑तूफान, 80 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाओं का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने 13 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली सहित 17 राज्यों में तेज़ हवा और बरसात की चेतावनी जारी की। पहाड़ी और पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़, बौछार और पेड़ों के गिरने का जोखिम बड़ा।

आज 13 जून को भारत के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज़ हवा ओं से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले 8 घंटों में यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई उत्तर, मध्य एवं पूर्वी राज्यां में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से आंधी चल सकती है। इस दौरान तेज़ हवा ओं के साथ बड़े ओलों की संभावना भी है, जिससे पेड़‑पौधे जड़ से उखड़ सकते हैं और इमारतों को क्षति पहुंच सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज़ हवा ओं और संभावित बौछार से बाढ़, भूस्खलन और सड़कों पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। वायुमंडलीय विश्लेषण के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और उसके आस‑पास के हिस्सों में एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण चल रहा है, जबकि दक्षिण‑पूर्वी राजस्थान में एक अपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये दो परिस्थितियाँ मिलकर देश के बड़े हिस्से में अस्थिर मौसम को जन्म दे रही हैं। विशेष रूप से पूर्वी भारत के कुछ भागों में तेज़ हवा ओं के कारण बड़े‑बड़े पेड़ गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे जनसुरक्षा के लिहाज़ से स्थानीय प्रशासन ने उचित कदम उठाने की चेतावनी दी है। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दैनिक यात्रा योजनाओं में बदलाव करें, बाहर निकलते समय उच्च स्तर की सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी अद्यतन चेतावनियों पर लगातार नज़र रखें। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश के बाद जलस्तर में वृद्धि देखी जा सकती है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के जोखिम से बचने के लिए उच्च स्थानों पर शिफ्ट होने की सिफारिश की गई है। अंत में, सभी को निवेदन है कि आपातकालीन सेवाओं के नंबरों को अपने पास रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद माँगें.

आज 13 जून को भारत के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले 8 घंटों में यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई उत्तर, मध्य एवं पूर्वी राज्यां में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से आंधी चल सकती है। इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ बड़े ओलों की संभावना भी है, जिससे पेड़‑पौधे जड़ से उखड़ सकते हैं और इमारतों को क्षति पहुंच सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज़ हवाओं और संभावित बौछार से बाढ़, भूस्खलन और सड़कों पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। वायुमंडलीय विश्लेषण के अनुसार, उत्तरी हरियाणा और उसके आस‑पास के हिस्सों में एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण चल रहा है, जबकि दक्षिण‑पूर्वी राजस्थान में एक अपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये दो परिस्थितियाँ मिलकर देश के बड़े हिस्से में अस्थिर मौसम को जन्म दे रही हैं। विशेष रूप से पूर्वी भारत के कुछ भागों में तेज़ हवाओं के कारण बड़े‑बड़े पेड़ गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे जनसुरक्षा के लिहाज़ से स्थानीय प्रशासन ने उचित कदम उठाने की चेतावनी दी है। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दैनिक यात्रा योजनाओं में बदलाव करें, बाहर निकलते समय उच्च स्तर की सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी अद्यतन चेतावनियों पर लगातार नज़र रखें। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश के बाद जलस्तर में वृद्धि देखी जा सकती है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के जोखिम से बचने के लिए उच्च स्थानों पर शिफ्ट होने की सिफारिश की गई है। अंत में, सभी को निवेदन है कि आपातकालीन सेवाओं के नंबरों को अपने पास रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद माँगें





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बारिश तूफान तेज़ हवा भारतीय मौसम विभाग जैविक चेतावनियां

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