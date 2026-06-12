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13 जून का मौसम: देशभर में पश्चिमी विक्षोभ से भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी

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13 जून का मौसम: देशभर में पश्चिमी विक्षोभ से भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी
पश्चिमी विक्षोभभारी बारिशओलावृष्टि
📆12-06-2026 12:22:00
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मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में मौसम के अनोखे परिवर्तन की उम्मीद है, जिससे जोखिम भी बढ़ने की संभावना है।

13 जून का मौसम : देशभर में पश्चिमी विक्षोभ की ओर से मौसम की स्थिति काफी अस्थिर है। मौसम विभाग ने उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश , ओलावृष्टि और तेज आंधी के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्शोब के कारण देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। इन क्षेत्रों में तेज आंधी , आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में भारी गिरावट के साथ साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर कुदरत का दोहरा असर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जो कुछ स्थानों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में मौसम अक्सर अस्थिर रहेगा, रुक-रुक कर तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसूनी गतिविधियां बहुत तेज होने वाली हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। इस तरफ दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी से राहत मिली, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार मौसम में बदलाव की आशंका बनी है.

13 जून का मौसम: देशभर में पश्चिमी विक्षोभ की ओर से मौसम की स्थिति काफी अस्थिर है। मौसम विभाग ने उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्शोब के कारण देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। इन क्षेत्रों में तेज आंधी, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में भारी गिरावट के साथ साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर कुदरत का दोहरा असर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, जो कुछ स्थानों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में मौसम अक्सर अस्थिर रहेगा, रुक-रुक कर तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसूनी गतिविधियां बहुत तेज होने वाली हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। इस तरफ दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी से राहत मिली, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार मौसम में बदलाव की आशंका बनी है

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पश्चिमी विक्षोभ भारी बारिश ओलावृष्टि तेज आंधी मौसम चेतावनी

 

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