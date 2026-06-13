14 जून 2026 का पंचांग: ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का शुभ संयोग

14 जून 2026, रविवार को ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल, पूजा विधि और इस दिन का महत्व।

14 जून 2026 , रविवार का दिन ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के शुभ संयोग से युक्त है। इस दिन अधिक मास 2026 का प्रभाव रहेगा, जो वैदिक कैलेंडर में एक अतिरिक्त मास होता है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस मास में किए गए दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र को सृजन और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि धृति योग स्थिरता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु में रहेंगे, जिससे दिन की अवधि लंबी होगी और तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। आइए, इस दिन के विस्तृत पंचांग , शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को समझें। पंचांग के अनुसार, 14 जून 2026 की अंग्रेजी तारीख है। चतुर्दशी तिथि दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक रहेगा, उसके बाद शूल योग आएगा। शकुनि करण दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा, फिर चतुष्पाद करण लगेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेगा, जो स्थिरता और भौतिक सुखों का प्रतीक है। आज का राहुकाल सायं 05:30 से 07:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः सूर्योदय सुबह लगभग 05:30 बजे और सूर्यास्त शाम लगभग 07:15 बजे होगा। आज के दिन सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। रविवार के दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने की परंपरा है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दान के रूप में गेहूं, तांबा या लाल रंग के वस्त्रों का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग कलात्मक और रचनात्मक होते हैं, वे ईमानदार और सत्यवादी स्वभाव के होते हैं। आज का योग धृति है, जो कार्यों में सफलता दिलाता है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और व्रत जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, इसलिए आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

14 जून 2026, रविवार का दिन ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के शुभ संयोग से युक्त है। इस दिन अधिक मास 2026 का प्रभाव रहेगा, जो वैदिक कैलेंडर में एक अतिरिक्त मास होता है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इस मास में किए गए दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र को सृजन और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि धृति योग स्थिरता और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु में रहेंगे, जिससे दिन की अवधि लंबी होगी और तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा। आइए, इस दिन के विस्तृत पंचांग, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को समझें। पंचांग के अनुसार, 14 जून 2026 की अंग्रेजी तारीख है। चतुर्दशी तिथि दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक रहेगा, उसके बाद शूल योग आएगा। शकुनि करण दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा, फिर चतुष्पाद करण लगेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेगा, जो स्थिरता और भौतिक सुखों का प्रतीक है। आज का राहुकाल सायं 05:30 से 07:00 बजे तक रहेगा, इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः सूर्योदय सुबह लगभग 05:30 बजे और सूर्यास्त शाम लगभग 07:15 बजे होगा। आज के दिन सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। रविवार के दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करने की परंपरा है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दान के रूप में गेहूं, तांबा या लाल रंग के वस्त्रों का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग कलात्मक और रचनात्मक होते हैं, वे ईमानदार और सत्यवादी स्वभाव के होते हैं। आज का योग धृति है, जो कार्यों में सफलता दिलाता है। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और व्रत जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, इसलिए आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना लाभकारी रहेगा





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