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14 वर्षीय किशोरी पर अपहरण एवं इंटरनेट पर शो Hayden का आरोप, गोरखपुर में पुलिस की जांच

रोजगार/शिकायत News

14 वर्षीय किशोरी पर अपहरण एवं इंटरनेट पर शो Hayden का आरोप, गोरखपुर में पुलिस की जांच
गोरखपुर अपहरण14 वर्षीय किशोरीइंटरनेट शो Hayden
📆17-06-2026 09:00:00
📰Dainik Jagran
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गोरखपुर के गोला थाना में एक 14 वर्षीय किशोरी ने अपने ममेरे भाई पर बहला-फुसलाकर ले जाने, जबरन मांग भरने और बाद में इंटरनेट पर उसकी फोटो प्रसारित करके परेशान करने का आरोप लगाया। माँ की तलाश के बाद किशोरी बरामद हुई। पुलिस ने मामLEASE दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी ने अपने ममेरे भाई पर बहला-फुसला कर ले जाने, जबरन मांग भरने और बाद में इंटरनेट मीडिया पर उसकी फोटो प्रसारित कर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामला एक गांव से संबंधित है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। किशोरी की माँ की मौजूदगी में तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। किशोरी ने पुलिस से बताया कि 27 मई को वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई-बहनों के साथ घर पर थी। उसी समय उसका ममेरा भाई संतकबीरनगर जिले के नाथनगर क्षेत्र से आया और उसे बहला-फुसला कर अपने ननिहाल ले गया। वहां उसने उसकी माँ की मौजूदगी में उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और फिर एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। किशोरी लगातार रोती-बिलखती रही, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुना। इसके बाद जब बेटी घर नहीं लौटी, तो उसकी माँ ने उसकी तलाश शुरू की। 28 माई को माँ आरोपित युवक के घर पहुंचीं, लेकिन लोगों ने किशोरी के बारे में जानकारी न दिया। अगले दिन किशोरी के भाग्य के साथ वहाँ दोबारा पहुंचने पर सभी कमरों का ताला खुलवाया गया, जिससे एक कमरे से किशोरी बरामद हुई। गोरखपुर की फरार निलंबित BSA शालिनी श्रीवास्तव दिल्ली में गिरफ्तार हुई। माँ ने बताया कि रिश्तेदारी का मामला होने के कारण उन्होंने तत्काल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाद में युवक ने इंटरनेट मीडिया पर उनकी पुत्री की फोटो साझा कर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने लगा और रिश्तेदारों को फोन कर जान-माल की धमकी भी दी। थाने के प्रभारी एसएसआई इंद्रजीत कुशवाहा ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जाएगी.

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी ने अपने ममेरे भाई पर बहला-फुसलाकर ले जाने, जबरन मांग भरने और बाद में इंटरनेट मीडिया पर उसकी फोटो प्रसारित कर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामला एक गांव से संबंधित है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। किशोरी की माँ की मौजूदगी में तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। किशोरी ने पुलिस से बताया कि 27 मई को वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई-बहनों के साथ घर पर थी। उसी समय उसका ममेरा भाई संतकबीरनगर जिले के नाथनगर क्षेत्र से आया और उसे बहला-फुसलाकर अपने ननिहाल ले गया। वहां उसने उसकी माँ की मौजूदगी में उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और फिर एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। किशोरी लगातार रोती-बिलखती रही, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुना। इसके बाद जब बेटी घर नहीं लौटी, तो उसकी माँ ने उसकी तलाश शुरू की। 28 माई को माँ आरोपित युवक के घर पहुंचीं, लेकिन लोगों ने किशोरी के बारे में जानकारी न दिया। अगले दिन किशोरी के भाग्य के साथ वहाँ दोबारा पहुंचने पर सभी कमरों का ताला खुलवाया गया, जिससे एक कमरे से किशोरी बरामद हुई। गोरखपुर की फरार निलंबित BSA शालिनी श्रीवास्तव दिल्ली में गिरफ्तार हुई। माँ ने बताया कि रिश्तेदारी का मामला होने के कारण उन्होंने तत्काल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाद में युवक ने इंटरनेट मीडिया पर उनकी पुत्री की फोटो साझा कर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने लगा और रिश्तेदारों को फोन कर जान-माल की धमकी भी दी। थाने के प्रभारी एसएसआई इंद्रजीत कुशवाहा ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जाएगी

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गोरखपुर अपहरण 14 वर्षीय किशोरी इंटरनेट शो Hayden गोला थाना पुलिस जांच बहला-फुसला सिंदूर भराना ममेरा भाई तहरीर

 

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