14,000 Licensees in Shimla Comply with Himachal Pradesh Election Commission Order to Deposit Weapons

In the backdrop of Himachal Pradesh Panchayat and Municipal Elections, 14,000+ Licensees in Shimla have deposited their weapons as per the order of Himachal Pradesh Election Commission. Those who do not comply with the order will face strict legal action.

हिमाचल निर्वाचन आयोग के आदेश पर शिमला में 14 हजार लाइसेंसधारकों ने जमा करवाए हथियार, आदेश न मानने वाले नपेंगेहिमाचल प्रदेश पंचायत व निकाय चुनाव के मद्देनजर शिमला जिले में 14 हजार से अधिक लाइसेंसधारियों ने अपने हथियार जमा कराए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार पुलिस ने सभी लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश दिए थे। शिमला जिला में करीब 16 हजार लाइसेंसधारक लोगों के पास हथियार हैं, इनमें से अभी भी कई लाइसेंस धारकों ने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। शिमला पुलिस ने इन्हें जल्दी हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। अगर कोई हथियार जमा नहीं करवाता है तो फिर यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए लिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। यह आदेश सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार जमा कराने के उद्देश्य से उन्हें लेकर जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश को आपात स्थिति को देखते हुए पारित किया गया है। आयोग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।हिमाचल निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर BJP सख्त, जिला सचिव को किया निलंबि.

हिमाचल निर्वाचन आयोग के आदेश पर शिमला में 14 हजार लाइसेंसधारकों ने जमा करवाए हथियार, आदेश न मानने वाले नपेंगेहिमाचल प्रदेश पंचायत व निकाय चुनाव के मद्देनजर शिमला जिले में 14 हजार से अधिक लाइसेंसधारियों ने अपने हथियार जमा कराए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार पुलिस ने सभी लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने के आदेश दिए थे। शिमला जिला में करीब 16 हजार लाइसेंसधारक लोगों के पास हथियार हैं, इनमें से अभी भी कई लाइसेंस धारकों ने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। शिमला पुलिस ने इन्हें जल्दी हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। अगर कोई हथियार जमा नहीं करवाता है तो फिर यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए लिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। यह आदेश सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार जमा कराने के उद्देश्य से उन्हें लेकर जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट किया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश को आपात स्थिति को देखते हुए पारित किया गया है। आयोग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे कानून का पालन करें और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।हिमाचल निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर BJP सख्त, जिला सचिव को किया निलंबि





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Himachal Pradesh Election Commission Shimla Licensees Weapons Order Legal Action Panchayat And Municipal Elections BJP District Secretary

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