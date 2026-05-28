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15 जहरीले कोबरा के सपोले बाथरूम से बाहर निकाले गए, घर के बाहर पाइपलाइन बंद

Environment News

15 जहरीले कोबरा के सपोले बाथरूम से बाहर निकाले गए, घर के बाहर पाइपलाइन बंद
EnvironmentCoastalWildlife
📆28-05-2026 15:51:00
📰NBT Hindi News
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मैहर जिले के रीवा रोड स्थित वार्ड नंबर 15 में बुधवार की दोपहर एक घर के बाथरूम की नाली से अचानक एक के बाद एक जहरीले काले नाग के बच्चों (सपोलों) का झुंड बाहर निकलने लगा। यह अनोखी और खौफनाक घटना भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पारसनाथ तिवारी के निवास पर घटित हुई। घर के भीतर इतनी बड़ी संख्या में सांपों को रेंगता देख पूरे परिवार में हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया।

Subscribe सोचिए जरा! आप बाथरूम में कदम रखें और आपको वहां पर कोबरा नाग के सपोले दर्जनों की तादाद में रेंगते नजर आएं तो क्या हाल होगा। मैहर में एक घर में ऐसा ही नजारा देख परिजन की चीख निकल गई। बाथरूम में वॉशबेसिन के पास से 15 जहरीले कोबरा के सपोले रेस्क्यू किए गए हैं..

मैहर जिले के रीवा रोड स्थित वार्ड नंबर 15 में बुधवार की दोपहर एक बेहद चौंकाने वाला और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर के बाथरूम की नाली से अचानक एक के बाद एक जहरीले काले नाग के बच्चों (सपोलों) का झुंड बाहर निकलने लगा। यह अनोखी और खौफनाक घटना भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पारसनाथ तिवारी के निवास पर घटित हुई। घर के भीतर इतनी बड़ी संख्या में सांपों को रेंगता देख पूरे परिवार में हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया

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Environment Coastal Wildlife Conservation Sustainable Development

 

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