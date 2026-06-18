15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट: अगले 10 घंटों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 राज्यों में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे दिल्ली, यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों सहित कई क्षेत्रों में मौसम बदलने और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने देश के 15 राज्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अगले 10 घंटों के भीतर इन राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का तीव्र सिलसिला शुरू होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के विस्तृत विश्लेषण के मुताबिक, इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र रफ्तार तक पहुंच सकती है, जो कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने या बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। इस आकस्मिक मौसम परिवर्तन के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, इसलिए प्रशासन और मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त सलाह दी है। केरल के तट से टकराने के बाद मानसून अब अपनी गति से देश के अन्य राज्यों की ओर अग्रसर है, जिससे तपती गर्मी से जूझ रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से अब मुक्ति मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 18 जून से 21 जून तक दिल्ली में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों जैसे बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांशी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर और मेरठ में भारी बारिश के साथ तीव्र आंधी-तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। बिहार में भी पटना सहित सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और भागलपुर जैसे जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मरुस्थलीय इलाकों में भी हरियाली और ठंडक लौटेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच जैसे क्षेत्रों में भी शाम के समय तूफान आने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों और उत्तरmost क्षेत्रों में मौसम की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक और अस्थिर बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे यातायात और संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है, जिससे पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मौसम बेहद अस्थिर रहने वाला है। यहां अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और अचानक मौसम बिगड़ने की आशंका है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। 18 से 22 जून के बीच यहां रुक-रुक कर बारिश और तूफान का दौर बना रहेगा। पश्चिम और दक्षिण भारत की स्थिति पर नजर डालें तो गुजरात के दक्षिण हिस्सों जैसे सूरत, तापी और वलसाड में मध्यम बारिश की उम्मीद है, हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अहमदाबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे सीधी धूप से कुछ राहत मिलेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नमक्कल और सलेम सहित नौ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले सप्ताह में पश्चिमी हवाओं के पैटर्न में बदलाव होगा, जिससे देश के कई अन्य जिलों में भी बारिश का विस्तार होगा। यह मौसम ी बदलाव कृषि के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अतः सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 15 राज्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अगले 10 घंटों के भीतर इन राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का तीव्र सिलसिला शुरू होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के विस्तृत विश्लेषण के मुताबिक, इन क्षेत्रों में हवाओं की गति 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र रफ्तार तक पहुंच सकती है, जो कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने या बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। इस आकस्मिक मौसम परिवर्तन के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, इसलिए प्रशासन और मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सख्त सलाह दी है। केरल के तट से टकराने के बाद मानसून अब अपनी गति से देश के अन्य राज्यों की ओर अग्रसर है, जिससे तपती गर्मी से जूझ रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से अब मुक्ति मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 18 जून से 21 जून तक दिल्ली में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों जैसे बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांशी, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर और मेरठ में भारी बारिश के साथ तीव्र आंधी-तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। बिहार में भी पटना सहित सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और भागलपुर जैसे जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभागों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मरुस्थलीय इलाकों में भी हरियाली और ठंडक लौटेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच जैसे क्षेत्रों में भी शाम के समय तूफान आने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों और उत्तरmost क्षेत्रों में मौसम की स्थिति और भी अधिक चिंताजनक और अस्थिर बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे यातायात और संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और कांगड़ा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है, जिससे पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुला और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मौसम बेहद अस्थिर रहने वाला है। यहां अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और अचानक मौसम बिगड़ने की आशंका है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। 18 से 22 जून के बीच यहां रुक-रुक कर बारिश और तूफान का दौर बना रहेगा। पश्चिम और दक्षिण भारत की स्थिति पर नजर डालें तो गुजरात के दक्षिण हिस्सों जैसे सूरत, तापी और वलसाड में मध्यम बारिश की उम्मीद है, हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अहमदाबाद में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे सीधी धूप से कुछ राहत मिलेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नमक्कल और सलेम सहित नौ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले सप्ताह में पश्चिमी हवाओं के पैटर्न में बदलाव होगा, जिससे देश के कई अन्य जिलों में भी बारिश का विस्तार होगा। यह मौसमी बदलाव कृषि के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अतः सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके





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