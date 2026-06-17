15 साल की रेखा पर बिस्वजीत का जबरदस्ती लिप किस: ग्लैमर के पीछे छुपा दर्दनाक सत्य

बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा ने अपनी जीवनी 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में यह सुनाईं कि 15 वर्ष की उम्र में फिल्म 'अंजना सफर' के शूटिंग के दौरान निर्देशक क Indians ने बिना उनकी अनुमति के बंगाली अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी से लगातार पांच मिनट तक लिप किस करवाया और कैमरा रोल करता रहा। यह घटना रेखा के लिए बहुत दुखद थी और आज भी उन्हें याद कर आ जाते हैं आंसू।

ग्लैमर के पीछे छिपा रेखा का दर्द: कम उम्र में हुआ था दर्दनाक हादसा, आज भी याद कर आ जाते हैं आंसू। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा की जिंदगी कई मोड़ों से गुजरी है, लेकिन इसके पीछे छुपे कुछ ऐसे दुखद पल भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी जीवनी ' रेखा : द अनटोल्ड स्टोरी' में किया है। एक ऐसी ही घटना वह है जब 15 वर्ष की कmapper उम्र वाली रेखा को बिना उनकी अनुमति के फिल्म ' अंजना सफर ' (बाद में ' दो शिकार ' नाम से रिलीज) के दौरान बंगाली अभिनेत्र बिस्वजीत चटर्जी द्वारा जबरदस्ती लिप किस किया गया। इस इन्सिडेंट की पृष्ठभूमि में निर्देशक कुलजीत पाल और राजा नवाथे ने पहले से ही इस सीन को बिना रेखा से बताए रख लिया था। फिल्म शूटिंग के दौरान जब निर्देशक ने एक्शन दिया, तो बिस्वजीत ने रेखा को अपनी ओर खींचा और लगातार पांच मिनट तक उन्हें लिप किस करते रहे। रेखा ने बताया कि वह अचानक शांत हो गईं, क्योंकि उन्हें इस सीन के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया था। वह बहुत असहज महसूस कर रही थीं, आंखों में आंसू आ गए और वह डरी-सहमी हुई। सenic पर दूसरी टीम के सदस्य हंस रहे थे और सीटी बजा रहे थे, जबकि शूटिंग जारी रही। यह घटना रेखा के लिए बहुत दुखद थी और उन्होंने उस समय बिस्वजीत को दूर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने सीन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शूटिंग के बाद रेखा सदमे में थीं और रो रही थीं। इस घटना के बाद मीडिया में बड़ा विवाद हुआ, लेकिन फिल्म में से इस सीन को हटाया नहीं गया। अभिनेता बिस्वजीत ने बाद में अपना बचाव करते हुए कहा कि वह निर्देशक के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे थे और यह सीन फिल्म की कहानी के लिए जरूरी है। फिल्म ' अंजना सफर ' का शूटिंग 1969 में ही पूरा हुआ, लेकिन निर्माण में देरी के कारण यह 1979 में ' दो शिकार ' नाम से रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यह दुर्घटनावादी घटना रेखा की जिंदगी के उन दुर्गंधित पलों में से एक है जिसने आज भी उनके दिल को छू लिया.

ग्लैमर के पीछे छिपा रेखा का दर्द: कम उम्र में हुआ था दर्दनाक हादसा, आज भी याद कर आ जाते हैं आंसू। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा की जिंदगी कई मोड़ों से गुजरी है, लेकिन इसके पीछे छुपे कुछ ऐसे दुखद पल भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी जीवनी 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में किया है। एक ऐसी ही घटना वह है जब 15 वर्ष की कmapper उम्र वाली रेखा को बिना उनकी अनुमति के फिल्म 'अंजना सफर' (बाद में 'दो शिकार' नाम से रिलीज) के दौरान बंगाली अभिनेत्र बिस्वजीत चटर्जी द्वारा जबरदस्ती लिप किस किया गया। इस इन्सिडेंट की पृष्ठभूमि में निर्देशक कुलजीत पाल और राजा नवाथे ने पहले से ही इस सीन को बिना रेखा से बताए रख लिया था। फिल्म शूटिंग के दौरान जब निर्देशक ने एक्शन दिया, तो बिस्वजीत ने रेखा को अपनी ओर खींचा और लगातार पांच मिनट तक उन्हें लिप किस करते रहे। रेखा ने बताया कि वह अचानक शांत हो गईं, क्योंकि उन्हें इस सीन के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया था। वह बहुत असहज महसूस कर रही थीं, आंखों में आंसू आ गए और वह डरी-सहमी हुई। सenic पर दूसरी टीम के सदस्य हंस रहे थे और सीटी बजा रहे थे, जबकि शूटिंग जारी रही। यह घटना रेखा के लिए बहुत दुखद थी और उन्होंने उस समय बिस्वजीत को दूर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने सीन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शूटिंग के बाद रेखा सदमे में थीं और रो रही थीं। इस घटना के बाद मीडिया में बड़ा विवाद हुआ, लेकिन फिल्म में से इस सीन को हटाया नहीं गया। अभिनेता बिस्वजीत ने बाद में अपना बचाव करते हुए कहा कि वह निर्देशक के निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे थे और यह सीन फिल्म की कहानी के लिए जरूरी है। फिल्म 'अंजना सफर' का शूटिंग 1969 में ही पूरा हुआ, लेकिन निर्माण में देरी के कारण यह 1979 में 'दो शिकार' नाम से रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यह दुर्घटनावादी घटना रेखा की जिंदगी के उन दुर्गंधित पलों में से एक है जिसने आज भी उनके दिल को छू लिया





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