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15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन, सचिन-शेफाली के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन, सचिन-शेफाली के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
वैभव सूर्यवंशीभारतीय क्रिकेट टीमसचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड
📆06-06-2026 12:49:00
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आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करके राजस्थान रॉयल्स के लिए नए रिकॉर्ड बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। यदि वह Đebyyू करते हैं तो वे सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा दोनों के उम्र रिकॉर्ड का इतिहास बना देंगे।

आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। यह 15 साल के वैभव का पहली बार सीनियर मेन्स टीम में चयन है। अगर वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तो वह 15 साल 71 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करके महान सचिन तेंदुलकर (15 साल 205 दिन) और शेफाली वर्मा (15 साल 239 दिन) दोनों के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, जो अभी भारत की ओर से सबसे कम उम्र में मेन्स इंटरनेशनल डेब्यू के रिकॉर्ड हैं। वैभव ने IPL 2026 में 776 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए, जिससे उन्होंने कई जूनियर स्तर के रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं। भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टीम की असली चार्ज के लिए इंतजार है.

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वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड शेफाली वर्मा आईपीएल 2026 टी20 सीरीज एशियन गेम्स 2026

 

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