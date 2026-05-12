15 साल की छात्रा ने फंदा लगाकर ली जान, कई घंटे तक करंट का शिकार रही परिजन

बिजनौर के स्योहारा प्रखंड के गांव महावतपुर में 15 वर्षीय छात्रा सृष्टि ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। स्वास्थ्य इमरजेंसी में उसका शव दिया जा रहा है। हालत यह है कि अभी तक स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है कि उसने फंदा क्यों लगा लिया? परिजनों में से एक ने यह जानकारी दी। बताया जाता है कि सृष्टि के ताऊ बलजीत सिंह के साथ वह रहती थी। इससे पहले भी उसके पिता मोहित कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों के मुताबिक सृष्टि की मां भी करंट लगने से मर चुकी है। 12 वर्षीय कार्तिक भी सृष्टि के छोटे भाई है। कार्तिक भी उसी स्कूल में पढ़ता है, जहां सृष्टि पढ़ती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है। मामा का ये कहर उनके लिए कई घंटे तक करंट का शिकार रहा। लेकिन survivability unproved के स्वास्थ्य इमरजेंसी में मौत की जानकारी मिली है।

संवाद सूत्र, स्योहारा ( बिजनौर )। 15 वर्षीय छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। ग्रामीणों के मुताबिक उसके पिता ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। गांवड़ी महावतपुर में 15 वर्षीय सृष्टि अपने ताऊ के साथ रहती थी। सृष्टि का एक छोटा भाई 12 वर्षीय कार्तिक भी है। ग्रामीणों के मुताबिक उसके पिता मोहित कुमार ने दस वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी, जबकि तीन वर्ष पहले उसकी मां की करंट लगने से मौत हो गई थी। वर्तमान में सृष्टि के ताऊ बलजीत सिंह देखभाल करते थे। छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी स्वजन के मुताबिक सोमवार रात खाना खाने के बाद सृष्टि अपने छोटे भाई के साथ कमरे में सोने चली गई थी। रात में किसी समय उसने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह साढ़े छह बजे कार्तिक उठा तो उसने बहन को लटका देख ताऊ व अन्य स्वजन को सूचना दी। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट कारणों का पता लग सकेगा स्वजन के मुताबिक सृष्टि ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की थी। वह गांव दौलताबाद के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी, कार्तिक भी उसी स्कूल में पढ़ता है। एसएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट कारणों का पता लगा सकेगा। छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बारे में स्वजन को भी नहीं पता है, उनसे पूछताछ की जा रही है.

संवाद सूत्र, स्योहारा (बिजनौर)। 15 वर्षीय छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। ग्रामीणों के मुताबिक उसके पिता ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। गांवड़ी महावतपुर में 15 वर्षीय सृष्टि अपने ताऊ के साथ रहती थी। सृष्टि का एक छोटा भाई 12 वर्षीय कार्तिक भी है। ग्रामीणों के मुताबिक उसके पिता मोहित कुमार ने दस वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी, जबकि तीन वर्ष पहले उसकी मां की करंट लगने से मौत हो गई थी। वर्तमान में सृष्टि के ताऊ बलजीत सिंह देखभाल करते थे। छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी स्वजन के मुताबिक सोमवार रात खाना खाने के बाद सृष्टि अपने छोटे भाई के साथ कमरे में सोने चली गई थी। रात में किसी समय उसने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह साढ़े छह बजे कार्तिक उठा तो उसने बहन को लटका देख ताऊ व अन्य स्वजन को सूचना दी। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट कारणों का पता लग सकेगा स्वजन के मुताबिक सृष्टि ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की थी। वह गांव दौलताबाद के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी, कार्तिक भी उसी स्कूल में पढ़ता है। एसएसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट कारणों का पता लगा सकेगा। छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बारे में स्वजन को भी नहीं पता है, उनसे पूछताछ की जा रही है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बिजनौर स्योहारा (बिजनौर) 15 वर्षीय छात्रा कमरे में फंदा आत्महत्या कार्तिक ताऊ बलजीत सिंह किसी कारण से

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aaj Ka Mausam: UP-बिहार सहित देश के 15 राज्यों में मौसम खराब होने का अलर्ट, जानें आपके प्रदेश का कैसा रहेगा हाल?Aaj Ka Mausam: UP-बिहार सहित देश के 15 राज्यों में मौसम खराब होने का अलर्ट, जानें आपके प्रदेश का कैसा रहेगा हाल?

Read more »

Malmas Mela 2026: मधुश्रवा धाम में 3 साल बाद लगेगा मलमास मेला, भगवान श्रीराम ने भी यहां किया था स्नानअरवल के मधुश्रवा धाम में तीन साल बाद 17 मई से 15 जून तक प्रसिद्ध मलमास मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं।

Read more »

'ईरान युद्ध, रूस और रेयर अर्थ', चीन के दौरे पर जाएंगे ट्रंप, जिनपिंग से मुलाकात बढ़ाएगी भारत की टेंशनDonald Trump China Visit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते बीजिंग जाएंगे। वह 13 से 15 तक चीन के दौरे पर रहेंगे चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकात करेंगे।

Read more »

RRB ALP Bharti 2026: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट, 10th-ITI पास भर सकेंगे फॉर्मआरआरबी एएलपी भर्ती 2026 के लिए 15 मई से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जा सकेगा।

Read more »

Redmi Note 15 SE रिव्यू: सिर्फ 19,999 में कैसा है रेड़मी का ये 5G फोन? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भीRedmi Note 15 SE ₹20,000 के बजट में प्रीमियम डिज़ाइन, AMOLED डिस्प्ले और 5800mAh बैटरी वाला एक अच्छा विकल्प है।

Read more »

विवेक विहार अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार, तैयार होगा 'फायर फाइटिंग मास्टर प्लान'विवेक विहार अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार 3, 15 और 25 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक फायर फाइटिंग मास्टर प्लान तैयार कर रही है।

Read more »