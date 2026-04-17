17 अप्रैल 2026: वैशाख अमावस्या पर पितृ शांति और आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम संयोग

17 अप्रैल 2026, शुक्रवार को वैशाख मास की कृष्ण अमावस्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह तिथि पितरों की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के हैं, वहीं चंद्रमा मीन से मेष में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र और अमृत काल के संयोग से यह दिन नई शुरुआत और धार्मिक कार्यों के लिए ऊर्जावान है। आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन है और वैशाख मास की कृष्ण अमावस्या तिथि है। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, जो पितृ शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम मानी जाती है। आज सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा दोपहर तक मीन राशि में रहकर फिर मेष में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र के प्रभाव और अमृत काल के संयोग के साथ, आज का दिन नई शुरुआत और धार्मिक कार्यों के लिए काफी ऊर्जावान है। आइए विस्तार से जानते हैं आज के

शुभ मुहूर्त और अशुभ समय के बारे में। आज का पंचांग इस प्रकार है: तिथि कृष्ण अमावस्या है जो सायं 05:21 बजे तक रहेगी, जिसके पश्चात शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज वैशाख मास चल रहा है और वार शुक्रवार है। संवत् 2083 है। आज वैधृति योग प्रातः 07:22 बजे तक रहेगा, फिर विष्कुम्भ योग आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें तो चतुष्पाद करण प्रातः 06:49 बजे तक है, इसके बाद नागव करण सायं 05:21 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात किंस्तुघ्न करण रात्रि 03:47 बजे (18 अप्रैल) तक प्रभावी रहेगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर प्रकाश डालें तो सूर्योदय प्रातः 05:54 बजे होगा और सूर्यास्त सायं 06:48 बजे होगा। चंद्रोदय आज नहीं होगा, जबकि चंद्रास्त सायं 06:46 बजे होगा। सूर्य देव मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था में विराजमान हैं, जो एक शुभ संकेत है। चंद्रमा देव दोपहर 12:02 बजे तक मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह राशि परिवर्तन दिन के दूसरे भाग में चंद्रमा की ऊर्जा को प्रभावित करेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक रहेगा, जो कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने के लिए अत्यंत शुभ है। अमृत काल प्रातः 09:50 बजे से प्रातः 11:18 बजे तक रहेगा, इस दौरान किए गए कार्य में अमृत तुल्य सफलता मिलने की संभावना रहती है। इसके विपरीत, आज कुछ अशुभ समय भी हैं जिनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। राहुकाल प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक रहेगा, इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। गुलिकाल प्रातः 07:31 बजे से प्रातः 09:07 बजे तक है। यमगण्ड काल दोपहर 03:34 बजे से सायं 05:11 बजे तक रहेगा। इन कालों में शुभ कार्यों को टालना श्रेयस्कर होता है। आज का नक्षत्र रेवती नक्षत्र है जो दोपहर 12:02 बजे तक रहेगा, उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। रेवती नक्षत्र 16°40’ मीन राशि से 30° मीन राशि तक व्याप्त है। इस नक्षत्र का स्वामी बुध देव हैं और राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। रेवती नक्षत्र के देवता पूषा (पोषण करने वाले देवता) हैं। इस नक्षत्र से संबंधित सामान्य विशेषताएं अंतर्ज्ञानी, चतुर, ईमानदार, साहसी, आकर्षक, चंचल, कानूनप्रिय, आशावादी, खुशमिजाज, सुंदर, समृद्ध, बुद्धिमान, सदाचारी और शिक्षित मानी जाती हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, और वैशाख मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य जैसे कर्म करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव का मेष राशि में होना, जो कि उनकी उच्च राशि है, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि का संकेत देता है। चंद्रमा का मीन राशि में (शुरुआत में) और फिर मेष में प्रवेश करना भावनाओं और विचारों में परिवर्तन ला सकता है। रेवती नक्षत्र का प्रभाव आज के दिन को एक आध्यात्मिक और नवोन्मेषी ऊर्जा प्रदान करता है। अमृत काल का संयोग किसी भी शुभ कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने में सहायक होगा। यह दैनिक पंचांग Astropatri.com की ओर से प्रस्तुत किया गया है। यदि आपके कोई सुझाव या प्रतिक्रिया हैं, तो आप hello@astropatri.com पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: यदि आप अमावस्या पर नया फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पंचक के अशुभ संयोग का ध्यान अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त, 17 अप्रैल को मनाई जाने वाली वैशाख अमावस्या के दिन एक विशेष कार्य करके आप पितरों की नाराजगी को दूर कर सकते हैं





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