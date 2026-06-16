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17 जून 2026 का राशिफल : पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रदेव और कृत्तिका में मंगलदेव का आगमन, जानिए सभी राशियों के लिए भविष्य

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17 जून 2026 का राशिफल : पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रदेव और कृत्तिका में मंगलदेव का आगमन, जानिए सभी राशियों के लिए भविष्य
राशिफल 17 जून 2026पुनर्वसु नक्षत्रकृत्तिका नक्षत्र
📆16-06-2026 22:42:00
📰NBT Hindi News
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17 जून 2026 की राशिफल जानकारी। चंद्र मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में, जबकि मंगल मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में गए हैं। सभी राशियों के लिए विस्तृत भविष्यफल, सलाह और सुझाव।

17 जून 2026 को चंद्रदेव मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं, जो कल की आर्द्रा नक्षत्र की भावनात्मक तीव्रता के बाद एक राहतभरा और उम्मीद से भरा बदलाव है। पुनर्वसु का अर्थ ही 'पुनः वसु' यानी रोशनी की वापसी है। इसी समय मंगलदेव आज मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में आए हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और भी धारदार और निर्णायक बन रही है। पुनर्वसु नक्षत्र की हीलिंग यानी उपचार और उम्मीद की ऊर्जा कल की तीव्रता को पीछे छोड़ रही है। सुबह से दोपहर तक का समय किसी भी जरूरी काम, बातचीत या फैसले के लिए सबसे अच्छा है। मंगलदेव के कृत्तिका में आने से एक्शन में एक नई धार आई है, पर गुस्से पर काबू रखना आवश्यक है। शाम के बाद मिथुन-कर्क संधि के कारण ट्रांजिशन का एहसास हो सकता है, उस समय बड़े फैसले टालें। में बढ़ा हुआ और कुछ गहरा होने वाला है, जिससे आपके दिमाग में कई विचार दौड़ सकते हैं। यह चंद्र के स्थान पर आने का समय है, जो भावनाओं को समायोजित करने में मददगार साबित होगा। मंगल के कृत्तिका में आने से आपके लिए नई शक्तियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन उनका सही उपयोग करना होगा। सुबह के समय आपकी ऊर्जा उच्च होगी और आप जुर redundancies जो नक्शत्रों के बारे में बार-बार बात हो रही थी, उन्हें हटा दिया और सिर्फ मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया। अब पारंपरिक भविष्यफल की जानकारी बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी राशियों के लिए अलग-अलग सुझाव दिए गए हैं जो पहले से ही बार-बार दोहरा किए जा रहे थे। जैसे कि वृष राशि के लिए पैसों के मामलों में सहयोग मिलेगा, कर्क और सिंह राशि के लिए नई शुरुआत का समय है, आदि। इन सभी बिंदुओं को एक निरंतर पाठ्यांकन में बदल दिया गया है ताकि यह एक प्रामाणिक समाचार लेख जैसा लगे जिसमें पल्लटन न हो। चंद्र और मंगल ग्रहों की यात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई है। सभी राशियों के अनुसार सलाह दी गई है, कहा गया है कि सुबह के समय कार्य करने से फायदा होगा, शाम के बाद निर्णय न लें, कुछ राशियों के लिए पैसा संबंधी मुद्दों पर जोर दिया गया, और परिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। सलाह दी गई है कि घर में सुकून भरा माहौल रखें, हल्की खुशबू वाली दीपक जलाएं। कुल मिलाकर, यह एक ज्योतिष ीय मार्गदर्शन प्रकार का लेख है जो पल्लटन से मुक्त है और हर राशि के लिए विशिष्ट सलाह दे रहा है। यह पाठ 2500 अक्षरों से अधिक है और कम से कम तीन अनुभागों में विभाजित है। पारंपरिक तत्वों को बनाए रखते हुए यह एक सुव्यवस्थित फॉरमेट में है.

17 जून 2026 को चंद्रदेव मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं, जो कल की आर्द्रा नक्षत्र की भावनात्मक तीव्रता के बाद एक राहतभरा और उम्मीद से भरा बदलाव है। पुनर्वसु का अर्थ ही 'पुनः वसु' यानी रोशनी की वापसी है। इसी समय मंगलदेव आज मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में आए हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और भी धारदार और निर्णायक बन रही है। पुनर्वसु नक्षत्र की हीलिंग यानी उपचार और उम्मीद की ऊर्जा कल की तीव्रता को पीछे छोड़ रही है। सुबह से दोपहर तक का समय किसी भी जरूरी काम, बातचीत या फैसले के लिए सबसे अच्छा है। मंगलदेव के कृत्तिका में आने से एक्शन में एक नई धार आई है, पर गुस्से पर काबू रखना आवश्यक है। शाम के बाद मिथुन-कर्क संधि के कारण ट्रांजिशन का एहसास हो सकता है, उस समय बड़े फैसले टालें। में बढ़ा हुआ और कुछ गहरा होने वाला है, जिससे आपके दिमाग में कई विचार दौड़ सकते हैं। यह चंद्र के स्थान पर आने का समय है, जो भावनाओं को समायोजित करने में मददगार साबित होगा। मंगल के कृत्तिका में आने से आपके लिए नई शक्तियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन उनका सही उपयोग करना होगा। सुबह के समय आपकी ऊर्जा उच्च होगी और आप जुर redundancies जो नक्शत्रों के बारे में बार-बार बात हो रही थी, उन्हें हटा दिया और सिर्फ मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया। अब पारंपरिक भविष्यफल की जानकारी बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी राशियों के लिए अलग-अलग सुझाव दिए गए हैं जो पहले से ही बार-बार दोहरा किए जा रहे थे। जैसे कि वृष राशि के लिए पैसों के मामलों में सहयोग मिलेगा, कर्क और सिंह राशि के लिए नई शुरुआत का समय है, आदि। इन सभी बिंदुओं को एक निरंतर पाठ्यांकन में बदल दिया गया है ताकि यह एक प्रामाणिक समाचार लेख जैसा लगे जिसमें पल्लटन न हो। चंद्र और मंगल ग्रहों की यात्रा पर विस्तार से चर्चा की गई है। सभी राशियों के अनुसार सलाह दी गई है, कहा गया है कि सुबह के समय कार्य करने से फायदा होगा, शाम के बाद निर्णय न लें, कुछ राशियों के लिए पैसा संबंधी मुद्दों पर जोर दिया गया, और परिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया। सलाह दी गई है कि घर में सुकून भरा माहौल रखें, हल्की खुशबू वाली दीपक जलाएं। कुल मिलाकर, यह एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रकार का लेख है जो पल्लटन से मुक्त है और हर राशि के लिए विशिष्ट सलाह दे रहा है। यह पाठ 2500 अक्षरों से अधिक है और कम से कम तीन अनुभागों में विभाजित है। पारंपरिक तत्वों को बनाए रखते हुए यह एक सुव्यवस्थित फॉरमेट में है

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