17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट की संभावना

देश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और तापमान में गिरावट आ सकती है।

देश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 28-29 मई से तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD के मुताबिक, राजस्थान को छोड़कर आने वाले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

देश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 28-29 मई से तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD के मुताबिक, राजस्थान को छोड़कर आने वाले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है





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