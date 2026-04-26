18वीं तिब्बती निर्वासित संसद का चुनाव संपन्न: लोकतंत्र का उत्सव

रविवार को 18वीं तिब्बती निर्वासित संसद के चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दुनिया भर में बसे 91 हजार तिब्बती मतदाताओं ने भाग लिया। यह चुनाव चीन की नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है।

18वीं तिब्बत ी निर्वासित संसद के चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण रविवार को विश्व स्तर पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यह चुनाव तिब्बत ी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। निर्वासित सरकार के मुख्यालय धर्मशाला सहित दुनिया के 27 देशों में बसे तिब्बत ी समुदाय के लगभग 91 हजार मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लिया। सुबह 9 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जो उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की उत्सुकता को दर्शाती हैं। तिब्बत ी समुदाय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह चुनाव चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश है, जो दर्शाता है कि उनका संघर्ष अभी भी जारी है और वे अपनी स्वायत्तता और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय तिब्बत ी प्रशासन (सीटीए) के मुख्य चुनाव आयुक्त लोबसांग येशी ने जानकारी दी कि इस चुनाव के लिए विश्व भर में लगभग 91 हजार मतदाता पंजीकृत थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 27 देशों में 58 क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन द्वारा इन चुनाव ों को अवैध घोषित करने पर चुनाव आयुक्त ने दृढ़ता से कहा कि चीन कुछ भी कहे, तिब्बत ी समुदाय अपनी निर्वासित सरकार को ही वैध मानता है। सीटीए के माध्यम से उनका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। यह मतदान न केवल चीन के उन दावों को खारिज करता है जो तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बताते हैं, बल्कि तिब्बत ी समुदाय की लोकतांत्रिक परंपरा को भी मजबूत करता है। यह चुनाव तिब्बत ी लोगों की इच्छाशक्ति और आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करता है। इस चुनाव में भाग लेकर, तिब्बत ी समुदाय ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वे अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। निर्वासित सरकार के मुखिया (सिक्योंग) के महत्वपूर्ण पद के लिए चार प्रमुख उम्मीदवार चुनाव ी मैदान में हैं, जो तिब्बत ी समुदाय के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 45 संसदीय सीटों के लिए लगभग 98 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो तिब्बत ी संसद में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयासरत हैं। इससे पहले, 1 फरवरी को पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जिसमें 309 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दुर्गम क्षेत्रों और दूरदराज की बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं के लिए, विभाग ने 31 विशेष मतदान केंद्र भी स्थापित किए थे, ताकि किसी भी मतदाता को मतदान करने से वंचित न रहना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए कि सभी योग्य मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिले, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए। यह चुनाव तिब्बत ी समुदाय के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसके परिणाम तिब्बत ी लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को आकार देंगे। यह चुनाव न केवल तिब्बत ी समुदाय के लिए, बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकार ों के समर्थकों के लिए भी आशा की किरण है.

18वीं तिब्बती निर्वासित संसद के चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण रविवार को विश्व स्तर पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यह चुनाव तिब्बती समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। निर्वासित सरकार के मुख्यालय धर्मशाला सहित दुनिया के 27 देशों में बसे तिब्बती समुदाय के लगभग 91 हजार मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लिया। सुबह 9 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जो उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की उत्सुकता को दर्शाती हैं। तिब्बती समुदाय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह चुनाव चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश है, जो दर्शाता है कि उनका संघर्ष अभी भी जारी है और वे अपनी स्वायत्तता और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के मुख्य चुनाव आयुक्त लोबसांग येशी ने जानकारी दी कि इस चुनाव के लिए विश्व भर में लगभग 91 हजार मतदाता पंजीकृत थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 27 देशों में 58 क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन द्वारा इन चुनावों को अवैध घोषित करने पर चुनाव आयुक्त ने दृढ़ता से कहा कि चीन कुछ भी कहे, तिब्बती समुदाय अपनी निर्वासित सरकार को ही वैध मानता है। सीटीए के माध्यम से उनका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। यह मतदान न केवल चीन के उन दावों को खारिज करता है जो तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बताते हैं, बल्कि तिब्बती समुदाय की लोकतांत्रिक परंपरा को भी मजबूत करता है। यह चुनाव तिब्बती लोगों की इच्छाशक्ति और आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करता है। इस चुनाव में भाग लेकर, तिब्बती समुदाय ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वे अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। निर्वासित सरकार के मुखिया (सिक्योंग) के महत्वपूर्ण पद के लिए चार प्रमुख उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो तिब्बती समुदाय के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 45 संसदीय सीटों के लिए लगभग 98 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो तिब्बती संसद में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयासरत हैं। इससे पहले, 1 फरवरी को पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जिसमें 309 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दुर्गम क्षेत्रों और दूरदराज की बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं के लिए, विभाग ने 31 विशेष मतदान केंद्र भी स्थापित किए थे, ताकि किसी भी मतदाता को मतदान करने से वंचित न रहना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए कि सभी योग्य मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिले, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए। यह चुनाव तिब्बती समुदाय के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसके परिणाम तिब्बती लोगों के जीवन और उनके संघर्ष को आकार देंगे। यह चुनाव न केवल तिब्बती समुदाय के लिए, बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थकों के लिए भी आशा की किरण है





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