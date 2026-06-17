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18 जून 2026: गुरु पुष्य योग और 5 राजयोग का महासंयोग, मेष मिथुन कर्क राशि विशेष लाभ

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18 जून 2026: गुरु पुष्य योग और 5 राजयोग का महासंयोग, मेष मिथुन कर्क राशि विशेष लाभ
18 जून 2026गुरु पुष्य नक्षत्रहंस पंचमहापुरुष राजयोग
📆17-06-2026 12:59:00
📰NBT Hindi News
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18 जून 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ हंस पंचमहापुरुष राजयोग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, रूचक राजयोग और गौरी योग जैसे कई महत्वपूर्ण योग बने हैं। यह योग मेष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। नए कार्य शुरू करने, लंबे समय का निवेश और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह दिन अनुकूल है। विभिन्न राशियों के जातकों के लिए विस्तृत लाभ की जानकारी।

18 जून 2026 को गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ हंस पंचमहापुरुष राजयोग , गजकेसरी योग , लक्ष्मी नारायण योग , रूचक राजयोग और गौरी योग जैसे कई महत्वपूर्ण राजयोग समान के अन्य अनेक शुभ योगों के संयोजन में बने हैं। यह अद्भुत योग मेष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साथ ही अन्य कई राशियों के लिए भी उपयोगी होंगे। ज्योतिष ीय दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ है और इस सुविधा के दिन नए कार्यों, लंबे समय के निवेश और महत्वपूर्ण निर्णयों को आरंभ करना उचित रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन करियर और पारिवारिक जीवन दोनों ही में सफलता और आनंद लाने वाला है। नौकरी में बड़े अवसर मिलने के साथ साथ घर में नए सुख-साधनों का आगमन भी संभव है। मिथुन राशि के जातकों को करियर में प्रगति, नई योजनाओं का सफलता के साथ प्रारंभ, शौक और साज-श्रृंगार में रुचि बढ़ने और निवेश से लाभ। कर्क राशि के जातकों के लिए यह दिन दूरगामी लाभ देने वाली योजनाओं में शामिल होने, प्रॉपर्टी निवेश, कलात्मक और रचनात्मक क्षमता में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा, धर्म कर्म और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर प्रस्तुत करता है। कन्या राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग और गौरी योग के कारण वैवाहिक जीवन में सुधार, कारोबार में आर्थिक लाभ, खर्च नियंत्रण, बचत योजना की सफलता, पिता से सहयोग और नई करियर योजनाओं की शुरुआत। मकर राशि के जातकों को बौद्धिक क्षमता और प्रबंधन कुशलता के लाभ के साथ-साथ नए कमाई के स्रोत, राजनीतिक और सामाजिक पहचान का विस्तार, सरकारी क्षेत्र में सफलता, शिक्षा कार्य में योग्यता, नए कार्यों की शुरुआत, बड़े ऑर्डर मिलना और प्रेम जीवन में प्रगति की संभावना। पं.

राकेश झा 19 साल से ज्योतिषशास्त्र और धर्म कर्म विषयों में कार्यरत हैं। उन्होंने वैदिक ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर जैसे होरोस्कोप एक्सप्लोरर, न्यूमेरोलॉजी एक्सप्लोरर, लाल किताब एक्सप्लोरर और डेली होरोस्कोप एक्सप्लोरर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके परिवार में ज्योतिष और तंत्र-मंत्र की विरासत है और उन्होंने भगवद्गीता और पुराणों का गहन अध्ययन किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई भी उन्होंने की और कई प्रमुख ज्योतिषियों के साथ सहयोग किया

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NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

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