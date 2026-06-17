18 जून 2026 की मेष राशिफल: वैवाहिक जीवन में टकराव का दिन, बड़े समझौते से बचें

18 जून 2026 की मेष राशिफल में लग्नेश मंगल और राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि टकराव और झगड़े का कारण बन सकती है। वैवाहिक रिश्तों में संयम रखें, नए व्यापारिक समझौते में सावधानी बरतें और घर की चारदीवारी को अपनी पनाहगाह बनाएं। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की मौजूदगी से माता और घर का माहौल शांत रहेगा।

आज के मेष राशिफल के अनुसार, लग्नेश मंगल अपनी ही राशि मेष में अंतिम अंशों में बैठे हैं और राहु सहित उनकी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यही दृष्टि टकराव , आलोचना और झगड़े को उत्पन्न करती है। चतुर्थ भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र का गजकेसरी घर मोर्चे पर आपकी राहत देगा। व्याघात योग शाम तक रहेगा, इसलिए आज सौदेबाजी से बचें। घर और माता का पक्ष आज आराम देगा। दीर्घकालिक सोच वाले काम आगे बढ़ेंगे, बशर्ते आप जल्दबाजी और गुस्से से बचें। छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल सकती है। वैवाहिक रिश्ते में अत्यधिक आलोचना आगे चलकर कानूनी उलझन तक पहुंच सकती है, इसलिए संयम ही आज का असली कवच है। तीखा जवाब जुबान पर आने पर उसे वहीं रोक लें। मंगल और राहु की सप्तम पर दृष्टि के कारण एक छोटी सी नोक-झोंक तेजी से बड़ी लड़ाई बन सकती है। बहस गरमाती दिखे तो दो कदम पीछे हट जाएं, यही समझदारी है। विवाह या किसी रिश्ते का फैसला आज के लिए टाल दें। घर की चारदीवारी आज आपकी पनाहगाह है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की मौजूदगी से माता का मन और घर का माहौल शांत रहेगा। बाहर का तनाव घर की दहलीज पर ही छोड़ दें। नए व्यापारिक समझौते में हर शर्त को दो बार पढ़ें। राहु लाभ भाव में है, इसलिए आमदनी के अप्रत्याशित रास्ते भी खुल सकते हैं, पर आज हस्ताक्षर से बचें। सप्तम पर मंगल- राहु की दृष्टि कमर के निचले हिस्से और चोट की ओर इशारा करती है। वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी आज महंगी पड़ सकती है। तीसरे भाव में बुधादित्य से बातचीत और लेखन के काम बनेंगे। साझेदारी वाले किसी निर्णय को कल पर छोड़ दें। आईकास (ICAS) चेन्नई से ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिष ीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारिय उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है.

आज के मेष राशिफल के अनुसार, लग्नेश मंगल अपनी ही राशि मेष में अंतिम अंशों में बैठे हैं और राहु सहित उनकी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यही दृष्टि टकराव, आलोचना और झगड़े को उत्पन्न करती है। चतुर्थ भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र का गजकेसरी घर मोर्चे पर आपकी राहत देगा। व्याघात योग शाम तक रहेगा, इसलिए आज सौदेबाजी से बचें। घर और माता का पक्ष आज आराम देगा। दीर्घकालिक सोच वाले काम आगे बढ़ेंगे, बशर्ते आप जल्दबाजी और गुस्से से बचें। छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल सकती है। वैवाहिक रिश्ते में अत्यधिक आलोचना आगे चलकर कानूनी उलझन तक पहुंच सकती है, इसलिए संयम ही आज का असली कवच है। तीखा जवाब जुबान पर आने पर उसे वहीं रोक लें। मंगल और राहु की सप्तम पर दृष्टि के कारण एक छोटी सी नोक-झोंक तेजी से बड़ी लड़ाई बन सकती है। बहस गरमाती दिखे तो दो कदम पीछे हट जाएं, यही समझदारी है। विवाह या किसी रिश्ते का फैसला आज के लिए टाल दें। घर की चारदीवारी आज आपकी पनाहगाह है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की मौजूदगी से माता का मन और घर का माहौल शांत रहेगा। बाहर का तनाव घर की दहलीज पर ही छोड़ दें। नए व्यापारिक समझौते में हर शर्त को दो बार पढ़ें। राहु लाभ भाव में है, इसलिए आमदनी के अप्रत्याशित रास्ते भी खुल सकते हैं, पर आज हस्ताक्षर से बचें। सप्तम पर मंगल-राहु की दृष्टि कमर के निचले हिस्से और चोट की ओर इशारा करती है। वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी आज महंगी पड़ सकती है। तीसरे भाव में बुधादित्य से बातचीत और लेखन के काम बनेंगे। साझेदारी वाले किसी निर्णय को कल पर छोड़ दें। आईकास (ICAS) चेन्नई से ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिषीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारिय उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है





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