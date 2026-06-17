18 जून 2026 का पंचांग : ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि, पुष्य नक्षत्र, व्याघात योग और शुभ मुहूर्त

18 जून 2026, गुरुवार को ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन पुष्य नक्षत्र और व्याघात योग भी रहेगा। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। आज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, अमृत काल, सूर्यास्त के समय, चंद्र नक्षत्र, योग, करण और व्रत त्योहार जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ दी जा रही हैं।

Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 18 जून 2026 : आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि, जानें शुभ मुहूर्त कब से कब तकToday Panchang, 18 June 2026 | Jyeshtha Maas 2026 | tritiya tithi : 18 जून 2026, गुरुवार को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र और व्याघात योग भी रहेगा। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय। अंग्रेजी तारीख 18 जून 2026 ई.

। सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु। राहुकाल दोपहर 02:00 से 03:30 बजे तक। चतुर्थी तिथि सायं 06 बजकर 58 मिनट तक उपरांत पंचमी तिथि का आरंभ। पुष्य नक्षत्र दोपहर 11 बजकर 32 मिनट तक उपरांत अश्लेषा नक्षत्र का आरंभ। व्याघात योग सायं 05 बजकर 35 मिनट तक उपरांत हर्षण योग का आरंभ। वणिज करण प्रातः 08 बजकर 13 मिनट तक उपरांत विष्टि (भद्रा) करण का आरंभ। चंद्रमा दिन रात कर्क राशि पर संचार करेगा।योग: व्याघात - सायं 05:35 बजे तक, फिर हर्षणसूर्यास्त का समय: सायं 07:21 बजेआज के व्रत त्योहार- शुक्ल चतुर्थी तिथि।अमृत काल: प्रातः 05 बजकर 41 मिनट से प्रातः 07 बजकर 09 मिनट तक।दोपहर 02:00 से 03:30 बजे तक राहुकाल रहेगा।आज चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।सामान्य विशेषताएं: इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत परोपकारी, परिश्रमी और दूसरों की देखभाल करने वाले होते हैं। ये स्वभाव से शांत, धैर्यवान और कानूनप्रिय होने के साथ-साथ न्यायप्रिय और दार्शनिक विचारों के धनी होते हैं। इनमें आध्यात्मिक चेतना होती है और ये समाज सुधारक के रूप में सभी के पोषण और कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं।आज भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें, उन्हें पीले फल और चने की दाल अर्पित करें। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू या पीले वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह कार्य धार्मिक नियमों के सुंदर और सफल संपादन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है।दिव्या गौतम एक अनुभवी स्पिरिचुअल राइटर हैं। वे हिंदू परंपराओं, वैदिक अनुष्ठानों, ज्योतिष और त्योहारों से जुड़े विषयों पर गहराई से लिखती हैं। उनका लक्ष्य पाठकों को प्रामाणिक और सांस्कृतिक रूप से सटीक जानकारी देना है। भक्ति और पंचांग आधारित डिजिटल कंटेंट में उन्हें विशेष महारत हासिल है।अनुभवdivya को मीडिया जगत में सब-एडिटर और कंटेंट राइटर के तौर पर 4 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए दैनिक राशिफल, आध्यात्मिक लेख और पंचांग आधारित सामग्री तैयार की है। वे एडिटिंग, फैक्ट-चेकिंग और कॉपीराइट नियमों का पालन करते हुए तेजी से काम करने में माहिर हैं।योग्यता और विशेषज्ञता​शिक्षा: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.

ए. (B.A.) और आर. के.

फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी से जर्नलिज्म में डिप्लोमा।अनुभव: आध्यात्मिक, ज्योतिष और हिंदी मीडिया लेखन में 4 शानदार साल।प्रकाशन: इनके लेख दैनिक जागरण (Jagran New Media), TV9 भारतवर्ष, एस्ट्रोपत्री और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रकाशित हो चुके हैं।स्पेशल स्किल्स: पंचांग लेखन, ज्योतिष शास्त्र, पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताओं पर आधारित कंटेंट की गहरी समझ।लेखन का मुख्य क्षेत्रअध्यात्म, हिंदू परंपराएं और वैदिक रीति-रिवाज मेरे लेखन के मुख्य आधार हैं। मुझे ज्योतिष, पंचांग और शुभ मुहूर्त आधारित कंटेंट के साथ-साथ पौराणिक कथाओं और त्योहारों पर विस्तार से लिखना पसंद है। मैं जन-आस्था से जुड़ी कहानियों और सांस्कृतिक रूप से सटीक 'स्पिरिचुअल जर्नलिज्म' को पूरी प्रमाणिकता के साथ पेश करती हूं।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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