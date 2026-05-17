आज का राशिफल बताता है कि चंद्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो स्थिरता और अनुशासन को प्रोत्साहित करता है। राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु सिंह राशि से गोचर करेंगे। ये सभी गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। आपको स्थिर और केंद्रित बने रहना चाहिए। दीर्घकालिक दिशा के प्रति सावधानी और जागरूकता रखना आवश्यक है।

18 मई राशिफल : मकर में चंद्र और कुंभ में राहु, किसे मिलेगा जॉब में प्रमोशन या व्यापार में मुनाफा? आज चंद्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो स्थिरता और अनुशासन को प्रोत्साहित करता है। राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु सिंह राशि से गोचर करेंगे। ये सभी गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। आपको स्थिर और केंद्रित बने रहना चाहिए। दीर्घकालिक दिशा के प्रति सावधानी और जागरूकता रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं चंद्र और लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा ( 18 May 2026 Ka Rashifal ) आपका आज का दिन.

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18 May 2026 Ka Rashifal Chiron In Aries Rahu In Cancer Ketu In Libra Impact Of All Three Planets On All Zodiac Sign

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