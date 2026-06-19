20 जून 2026 का तुला राशिफल: करियर में सफलता, पर सावधानी बरतें

आज के तुला राशिफल में कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं, लेकिन वित्तीय और व्यaktigat स्तर पर सावधानी जारी रखने को कहा गया है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दसवें भाव में शुभ योग चल रहा है, जिससे करियर में आगे की जानकारी मिलेगी, पर एक सहकर्मी से बहस बड़ी समस्या बना सकती है। प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष सलाह दी गई है।

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal) 20 जून 2026 : करियर में उच्च गुरु-शुक्र का साथ, पर सेहत, पैसे और जुबान संभालेंआज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी सफलता लेकिन व्यक्तिगत मोर्चे पर पूरी सावधानी बरतने वाला रहेगा। शत्रुओं पर आज आपका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से सचेत रहने की जरूरत है। आज दफ्तर के माहौल और लाभ भाव में ग्रहण योग का प्रभाव रहेगा। आज तुला राशि के जातकों के लिए लग्नेश शुक्र उच्च के बृहस्पति के साथ दसवें (कर्म) भाव में गोचर कर रहे हैं जो एक बहुत ही शुभ और मजबूत स्थिति है। हालांकि, मेष राशि के मंगल की दृष्टि इस पर होने से काम में थोड़ी उत्तेजना या तनाव आ सकता है। योगकारक शनि आपके छठे भाव में मजबूत हैं। चंद्रमा और केतु का गोचर आज ग्यारहवें भाव में रहेगा जो कुछ मामलों में सावधानी की मांग करता है।तुला राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता दिखाने का समय है। दसवें भाव के शुभ ग्रह आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दफ्तर में किसी सहकर्मी से उत्तेजित होकर बहस करने से बात बिगड़ सकती है। लेन-देन में आज बहुत सतर्कता बरतें। किसी को पैसा उधार देने से बचें और ऑनलाइन भुगतान करते समय जल्दबाजी न दिखाएं, ऑनलाइन ठगी का अंदेशा है।आज का दिन प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में बाहरी उलझनों को दूर रखने का है। दोस्तों या करीबियों के साथ राजनीतिक या विवादित विषयों पर बहस करने से आज आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बेकार की बातों को अपने पार्टनर के साथ वाले वक्त में शामिल न होने दें। जुबान पर पूरा लगाम रखें, अपने काम से काम रखें और आपसी रिश्तों में गहरा भरोसा बनाए रखें।आज आपको अपनी काफ मसल्स , टखने और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काम के बीच में पैरों को आराम देना और हल्के व्यायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करने वालों को शनि देव की कृपा से स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से कपूर जलाकर उपासना करें और किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं।आईकास (ICAS) चेन्नई से " ज्योतिष प्रवीण" की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी जी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं।पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिष ीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है।शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है।अनुभव (Experience)Astropatr.

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal) 20 जून 2026 : करियर में उच्च गुरु-शुक्र का साथ, पर सेहत, पैसे और जुबान संभालेंआज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी सफलता लेकिन व्यक्तिगत मोर्चे पर पूरी सावधानी बरतने वाला रहेगा। शत्रुओं पर आज आपका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से सचेत रहने की जरूरत है। आज दफ्तर के माहौल और लाभ भाव में ग्रहण योग का प्रभाव रहेगा। आज तुला राशि के जातकों के लिए लग्नेश शुक्र उच्च के बृहस्पति के साथ दसवें (कर्म) भाव में गोचर कर रहे हैं जो एक बहुत ही शुभ और मजबूत स्थिति है। हालांकि, मेष राशि के मंगल की दृष्टि इस पर होने से काम में थोड़ी उत्तेजना या तनाव आ सकता है। योगकारक शनि आपके छठे भाव में मजबूत हैं। चंद्रमा और केतु का गोचर आज ग्यारहवें भाव में रहेगा जो कुछ मामलों में सावधानी की मांग करता है।तुला राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता दिखाने का समय है। दसवें भाव के शुभ ग्रह आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दफ्तर में किसी सहकर्मी से उत्तेजित होकर बहस करने से बात बिगड़ सकती है। लेन-देन में आज बहुत सतर्कता बरतें। किसी को पैसा उधार देने से बचें और ऑनलाइन भुगतान करते समय जल्दबाजी न दिखाएं, ऑनलाइन ठगी का अंदेशा है।आज का दिन प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में बाहरी उलझनों को दूर रखने का है। दोस्तों या करीबियों के साथ राजनीतिक या विवादित विषयों पर बहस करने से आज आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बेकार की बातों को अपने पार्टनर के साथ वाले वक्त में शामिल न होने दें। जुबान पर पूरा लगाम रखें, अपने काम से काम रखें और आपसी रिश्तों में गहरा भरोसा बनाए रखें।आज आपको अपनी काफ मसल्स , टखने और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काम के बीच में पैरों को आराम देना और हल्के व्यायाम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करने वालों को शनि देव की कृपा से स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से कपूर जलाकर उपासना करें और किसी भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं।आईकास (ICAS) चेन्नई से "ज्योतिष प्रवीण" की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी जी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं।पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिषीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है।शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है।अनुभव (Experience)Astropatr





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