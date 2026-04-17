200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस बनीं सरकारी गवाह, कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, जैकलीन फर्नांडिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। जैकलीन के इस निवेदन पर अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी गवाह बनने की प्रक्रिया के लिए उन्हें सीधे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अदालत ने यह भी बताया कि ईडी उनके द्वारा दिए गए बयान और जांच में उनके सहयोग के स्तर के आधार पर ही यह तय करेगा कि उन्हें अप्रूवर का दर्जा दिया जाए या नहीं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को 24 अप्रैल से 25 मई के बीच विदेश यात्रा की अनुमति भी प्रदान की है। हालांकि, यह अनुमति कुछ शर्तों के अधीन होगी, जिसमें उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना होगा और साथ ही, जांच में निरंतर सहयोग बनाए रखना होगा। यह 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुकेश चंद्रशेखर के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे मुख्य आरोपी माना गया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी, चंद्रशेखर ने एक बड़े स्तर पर ठगी और रंगदारी का नेटवर्क संचालित किया और कई व्यक्तियों से करोड़ों रुपये की वसूली की। इसी क्रम में, उसका संपर्क बॉलीवुड से भी हुआ, जिसके चलते जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस मामले में सामने आया। ईडी की जांच के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए थे, जिनमें लग्जरी घड़ियां, महंगे बैग, गहने और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि ये सभी वस्तुएं अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। दूसरी ओर, जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश की वास्तविक पहचान और उसके आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अदालत को बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को एक बड़े व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें गुमराह किया था। इस बीच, जैकलीन के सरकारी गवाह बनने की अर्जी ने मामले को एक नई दिशा दी है। यदि अदालत और ईडी उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं, तो यह मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है, जिससे सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सबूतों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जैकलीन का सहयोग जांच एजेंसियों के लिए मूल्यवान साबित हो सकता है, खासकर उन पहलुओं पर जहां उनका सीधा संबंध रहा है। अदालत के अगले कदम और ईडी के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी





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