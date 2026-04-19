2000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, अब लाखों कमा रही हैं सुधा

गरीबी को मात देकर सुधा ने 2,000 रुपये की पूंजी से शुरू किया अपना स्टार्टअप 'इनिया ऑर्गेनिक्स'। आज वे लाखों रुपये कमा रही हैं और कई परिवारों को पोषण युक्त उत्पाद सप्लाई कर रही हैं।

तमिलनाडु के नमक्कल जिले की रहने वाली सुधा की असाधारण कहानी गरीबी और असफलता की बेड़ियों को तोड़कर सफलता हासिल करने की प्रेरणा देती है। मात्र 2,000 रुपये की छोटी सी पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू करने वाली सुधा आज लाखों रुपये कमाने वाली एक सफल उद्यमी हैं। सुधा का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें और उनकी बहन को उनके दादा-दादी के पास भेजा गया था। बचपन में सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण सुधा पांचवी कक्षा में फेल हो गईं। इसके बाद वे छठी और सातवीं कक्षा में भी असफल रहीं। जहां उनके

भाई-बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी, वहीं सुधा ने अपनी मां की प्रेरणा से हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूल बदला, कड़ी मेहनत की और न केवल दसवीं की परीक्षा पास की, बल्कि विज्ञान स्नातक (B.Sc.) की डिग्री हासिल कर अपने परिवार की पहली ग्रेजुएट बनीं। इतना ही नहीं, उन्होंने विज्ञान स्नातकोत्तर (M.Sc.) की डिग्री भी प्राप्त की। सुधा के व्यवसाय का विचार उनकी अपनी बेटी के प्रति चिंता से उत्पन्न हुआ। वर्ष 2011 में कोयंबटूर स्थानांतरित होने के बाद, उनकी चार साल की बेटी को खाने में बहुत नखरे थे। सुधा चाहती थीं कि उनकी बेटी को पर्याप्त पोषण मिले। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, उन्होंने सहजन (मोरिंगा), पुदीना और करी पत्ते को सुखाकर उनका पाउडर बनाया। उन्होंने यह पाउडर इडली-डोसा के साथ मिलाकर अपनी बेटी को खिलाना शुरू किया, और उनकी बेटी को यह स्वाद बहुत पसंद आया। यहीं से सुधा को एहसास हुआ कि कई माताएं इसी तरह की समस्या का सामना करती हैं, और उनके पास एक उत्कृष्ट उत्पाद का विचार है। वर्ष 2016 में, सुधा ने अपनी नौकरी की तनख्वाह से बचाए हुए 2,000 रुपये का उपयोग करके घर से ही पाउडर बनाना और बेचना शुरू किया। वर्ष 2018 में, उन्होंने अपनी कंपनी 'इनिया ऑर्गेनिक्स' (Iniya Organics) का पंजीकरण कराया। वह स्थानीय किसानों से ताजी पालक, सहजन के पत्ते, पुदीना और धनिया खरीदती थीं। इन सामग्रियों को धूप में सुखाकर, अपनी विशेष विधि से पीसकर बेचती थीं। जल्द ही, ग्राहकों ने उनके घर की रेसिपी वाले सांभर और रसम पाउडर की मांग करना शुरू कर दिया, जिससे उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई। अपने व्यवसाय को और अधिक पेशेवर बनाने के लिए, सुधा ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 2 लाख रुपये का ऋण लिया और सोलर ड्रायर और अन्य मशीनें खरीदीं, जिससे एक उत्पादन इकाई स्थापित की। सुधा की सफलता को देखकर उनके पति कुमार ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और व्यवसाय में उनका साथ देने लगे। वर्तमान में, वे कोयंबटूर में अपनी दुकान का संचालन कर रहे हैं और 500 से अधिक परिवारों को अपने मसाले और पाउडर की आपूर्ति करते हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वे प्रति माह 120 किलोग्राम से अधिक उत्पाद बेचती हैं, जिनमें उनका सूप पाउडर सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद है। इस व्यवसाय से वे लाखों रुपये कमा रही हैं





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सुधा सफलता की कहानी महिला उद्यमी स्टार्टअप इनिया ऑर्गेनिक्स

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