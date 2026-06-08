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2004 की फिल्म कृष्णा कॉटेज: हॉलीवुड ऑब्सेशन से भी ज्यादा डरावनी थी

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2004 की फिल्म कृष्णा कॉटेज: हॉलीवुड ऑब्सेशन से भी ज्यादा डरावनी थी
कृष्णा कॉटेज2004 फिल्महॉरर फिल्म
📆08-06-2026 09:58:00
📰Dainik Jagran
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2004 में रिलीज हुई 'कृष्णा कॉटेज' एक फ्लॉप मूवी रही, लेकिन बाद में टीवी पर कल्ट फिल्म बन गई। यह हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मिश्रण है जो प्यार में ऑब्सेस्ड लड़की की कहानी बताती है। फिल्म में सोहेल खान, ईशा कोप्पिकर आदि adenine। आज भी इसकी चर्चा होती रहती है।

वर्तमान समय में हॉलीवुड की फिल्म ऑब्सेशन पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 वर्ष पहले इससे भी जबरदस्त फिल्म आई थी। वह फिल्म बॉलीवुड की तरफ से भी आई थी जो प्यार में ऑब्सेस्ड लड़की की कहानी बयां करती है। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशक सन्तराम वर्मा थे, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी निर्देशन करियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज । यह एक फ्लॉप मूवी रही, लेकिन बाद में टीवी पर आकर यह कल्ट स्टेटस प्राप्त कर ली और आज भी इसे बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर एवं साइकोलॉजिकल थ्रिलर में गिना जाता है। फिल्म में सोहेल खान , ईशा कोप्पिकर , अनीता हसनंदानी और रति अग्निहोत्री जैसे कलाकार aden hai। कहानी के अनुसार, एक लड़की प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसकी मृत्यु के बाद भी वह अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ती और दूसरे जन्म में भी उसकी जिंदगी में तबाही मचाती आती है। यह फिल्म हॉलीवुड की ऑब्सेशन फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। यदि आप ने अभी तक कृष्णा कॉटेज नहीं देखा है तो आप इसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। बेशक फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही, लेकिन इसके डरावने दृश्य और कहानी के कारण आज भी इस पर चर्चा जारी है.

वर्तमान समय में हॉलीवुड की फिल्म ऑब्सेशन पर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 22 वर्ष पहले इससे भी जबरदस्त फिल्म आई थी। वह फिल्म बॉलीवुड की तरफ से भी आई थी जो प्यार में ऑब्सेस्ड लड़की की कहानी बयां करती है। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इसका निर्देशक सन्तराम वर्मा थे, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी निर्देशन करियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज। यह एक फ्लॉप मूवी रही, लेकिन बाद में टीवी पर आकर यह कल्ट स्टेटस प्राप्त कर ली और आज भी इसे बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर एवं साइकोलॉजिकल थ्रिलर में गिना जाता है। फिल्म में सोहेल खान, ईशा कोप्पिकर, अनीता हसनंदानी और रति अग्निहोत्री जैसे कलाकार aden hai। कहानी के अनुसार, एक लड़की प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसकी मृत्यु के बाद भी वह अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ती और दूसरे जन्म में भी उसकी जिंदगी में तबाही मचाती आती है। यह फिल्म हॉलीवुड की ऑब्सेशन फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। यदि आप ने अभी तक कृष्णा कॉटेज नहीं देखा है तो आप इसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। बेशक फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही, लेकिन इसके डरावने दृश्य और कहानी के कारण आज भी इस पर चर्चा जारी है

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कृष्णा कॉटेज 2004 फिल्म हॉरर फिल्म सन्तराम वर्मा सोहेल खान ईशा कोप्पिकर

 

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