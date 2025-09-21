2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण, थाईलैंड टूर पैकेज, राशिफल और अन्य महत्वपूर्ण खबरें

आज की प्रमुख खबरों में 2025 के अंतिम सूर्य ग्रहण, थाईलैंड टूर पैकेज, विभिन्न राशियों के लिए राशिफल, सोने-चांदी के भाव, पितृपक्ष, एच-1बी वीजा, फिल्म जगत की खबरें, और कई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं।

वर्ष 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। यह एक खगोलीय घटना है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस ग्रहण को देखने के लिए लोग विशेष इंतजाम करते हैं और वैज्ञानिक भी इसका अध्ययन करते हैं। यह ग्रहण खगोल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।\ थाईलैंड टूर पैकेज की बात करें तो यह ₹49,500 में 4 दिन का एक शानदार टूर पैकेज है। इस पैकेज में फ्लाइट, होटल, भोजन और स्थानीय यात्रा शामिल है। यह टूर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है

जो थाईलैंड की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अधिक बजट नहीं है। पैकेज में सब कुछ शामिल होने से यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने और खर्चों का प्रबंधन करने में आसानी होती है। इसी के साथ, महगामा में वेज पटियाला का नया स्वाद उपलब्ध है, जो खाने के शौकीनों के लिए एक शानदार खबर है।\ज्योतिष की दुनिया में आज तुला राशि वालों की लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और बिजनेस में तगड़ा मुनाफा होगा। सोना-चांदी के भावों में उछाल जारी है और जयपुर में आज के रेट जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। पितृपक्ष में सपनों में पूर्वजों का आना एक विशेष महत्व रखता है और यह मोक्ष की खुशखबरी लाता है। इधर, एच-1बी वीजा फीस बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। 'कल्कि 2' विवाद के बीच दीपिका पादुकोण के समर्थन में डायना पेंटी सामने आई हैं। जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनकी पत्नी गरिमा ने एक भावुक वीडियो जारी किया है और मैनेजर सिद्धार्थ का समर्थन किया है।\अन्य खबरों में, मकर राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। बरेली का ब्लाउज कलेक्शन रांची में छाया हुआ है और खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऑफिस डेस्क पर 5 पौधे रखने से काम में मन लगता है, जिससे बॉस भी खुश होते हैं और प्रमोशन की संभावना बढ़ती है। इन पौधों में स्युलेंट, जेड, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और लकी बैम्बू शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने वाली है और कलश स्थापना के लिए मिट्टी या पीतल का कलश, गंगाजल, जौ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। कैल्शियम और विटामिन की कमी को दूर करने में ये चीजें मददगार होती हैं। जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे दिन 17.31 करोड़ कमाए हैं। हिना खान ने ट्विंकल खन्ना के गाने पर शानदार डांस किया है, जिसमें वह अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रही हैं। मेष, कर्क और तुला राशि वालों के रिश्तों में ताजगी आएगी। किसान के बेटे अंशुमन ने रेलवे NTPC परीक्षा में पहली बार में सफलता हासिल की है और गुवाहाटी जोन में परचम लहराया है। अमेरिका ने बगराम एयरबेस वापस मांगा है





