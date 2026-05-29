2026 के मानसून में वर्षा में गिरावट, अल-निनो के कारण नीचे सामान्य की संभावना

IMD ने 2026 के मानसून का द्वितीय चरण जारी किया, जिसमें कुल वर्षा का केवल 90 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है। अल-निनो के प्रभाव से कई कृषि क्षेत्रों में जल की कमी के जोखिम बढ़े हैं, इसलिए जल संरक्षण और फसल बीमा जैसी तैयारियों की सिफारिश की गई है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के मानसूनी पूर्वानुमान का द्वितीय चरण जारी किया है, जिसमें पूरे देश में वर्षा की संभावित मात्रा में गिरावट का संकेत मिलता है। विभाग के अनुसार, इस वर्ष देश में मानसून द्वारा प्रदान की जाने वाली औसत वर्षा का केवल नौ दसियों प्रतिशत ही रहने की संभावना है, जो 'नीचे सामान्य' (Below Normal) श्रेणी में आती है। यह अनुमान पहले चरण में 92 प्रतिशत बताये गये आंकड़े की तुलना में दो प्रतिशत कम है और दर्शाता है कि जून से सितम्बर तक अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा औसत से कम होगी। हालांकि, यह समान रूप से सभी भागों में नहीं है; कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा की संभावना बनी रहेगी, परन्तु कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जल की कमी की आशंका बढ़ गई है। इस वर्ष के मानसून पर अल-निनो की स्थिति का प्रभाव स्पष्ट है। IMD ने बताया कि अल-निनो की सक्रियता भारत में मानसून को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे बारिश के पैटर्न में गंभीर बदलाव आ सकता है। साथ ही, भारतीय महासागर में इन्डियन ओशन डिपोल (IOD) की स्थिति वर्तमान में तटस्थ है, जिससे अल-निनो का असर और अधिक स्पष्ट हो सकता है। इस परिदृश्य में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लू के दिन अधिक रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और झारखंड में लू कम होने की संभावना बताई गयी है। कृषि के दृष्टिकोण से, नीचे सामान्य वर्षा से धान, मक्का, सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की बुवाई और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जल संकट, जलस्तर में गिरावट और जल-विद्युत उत्पादन पर भी नकारात्मक असर दिखने की संभावना है। इस कारण, IMD ने सभी राज्यों को जल संरक्षण , सूखा प्रबंधन और फसल बीमा जैसे कदमों को जल्द से जल्द अपनाने की सलाह दी है। सरकार को भी इस पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर सूखा रोकथाम उपायों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। विभाग ने बताया कि जुलाई के विस्तृत पूर्वानुमान के साथ इस अपडेट को अंतिम सप्ताह में जारी किया जायेगा, जिससे संबंधित प्राधिकरणों और जनता को समय पर तैयारी करने का मौका मिल सके। यह चेतावनी सभी को सतर्क रहने और संभावित जल-संबंधी आपदाओं के प्रति तैयार रहने का आग्रह करती है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के मानसूनी पूर्वानुमान का द्वितीय चरण जारी किया है, जिसमें पूरे देश में वर्षा की संभावित मात्रा में गिरावट का संकेत मिलता है। विभाग के अनुसार, इस वर्ष देश में मानसून द्वारा प्रदान की जाने वाली औसत वर्षा का केवल नौ दसियों प्रतिशत ही रहने की संभावना है, जो 'नीचे सामान्य' (Below Normal) श्रेणी में आती है। यह अनुमान पहले चरण में 92 प्रतिशत बताये गये आंकड़े की तुलना में दो प्रतिशत कम है और दर्शाता है कि जून से सितम्बर तक अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा औसत से कम होगी। हालांकि, यह समान रूप से सभी भागों में नहीं है; कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा की संभावना बनी रहेगी, परन्तु कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जल की कमी की आशंका बढ़ गई है। इस वर्ष के मानसून पर अल-निनो की स्थिति का प्रभाव स्पष्ट है। IMD ने बताया कि अल-निनो की सक्रियता भारत में मानसून को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे बारिश के पैटर्न में गंभीर बदलाव आ सकता है। साथ ही, भारतीय महासागर में इन्डियन ओशन डिपोल (IOD) की स्थिति वर्तमान में तटस्थ है, जिससे अल-निनो का असर और अधिक स्पष्ट हो सकता है। इस परिदृश्य में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लू के दिन अधिक रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और झारखंड में लू कम होने की संभावना बताई गयी है। कृषि के दृष्टिकोण से, नीचे सामान्य वर्षा से धान, मक्का, सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की बुवाई और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जल संकट, जलस्तर में गिरावट और जल-विद्युत उत्पादन पर भी नकारात्मक असर दिखने की संभावना है। इस कारण, IMD ने सभी राज्यों को जल संरक्षण, सूखा प्रबंधन और फसल बीमा जैसे कदमों को जल्द से जल्द अपनाने की सलाह दी है। सरकार को भी इस पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर सूखा रोकथाम उपायों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। विभाग ने बताया कि जुलाई के विस्तृत पूर्वानुमान के साथ इस अपडेट को अंतिम सप्ताह में जारी किया जायेगा, जिससे संबंधित प्राधिकरणों और जनता को समय पर तैयारी करने का मौका मिल सके। यह चेतावनी सभी को सतर्क रहने और संभावित जल-संबंधी आपदाओं के प्रति तैयार रहने का आग्रह करती है





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मानसून 2026 अल-निनो प्रभाव सौखा प्रबंधन कृषि जोखिम जल संरक्षण

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