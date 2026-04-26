2026 में ‘सुपर एल नीनो’ का खतरा: 1877-78 जैसी तबाही की आशंका

वैज्ञानिकों ने 2026 में ‘सुपर एल नीनो’ विकसित होने की चेतावनी दी है, जो 1877-78 जैसी विनाशकारी स्थिति दोहरा सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर अकाल, सूखा और लाखों लोगों की मौत का खतरा है। भारत के लिए कमजोर मानसून और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव की आशंका है।

नई दिल्ली: विश्व एक बार फिर एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि 2026 में ‘सुपर एल नीनो ’ विकसित होने की संभावना है। यह एक मौसम ीय घटना है जो 1877-78 में आई विनाशकारी स्थिति को दोहरा सकती है। लगभग 150 साल पहले आए इस भयावह एल नीनो के कारण वैश्विक स्तर पर अकाल, सूखा और लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में, समुद्री तापमान में तेजी से वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके दोबारा आने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। न्यूज 18 वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, एल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भागों का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मौसम के स्वरूप में परिवर्तन होता है – कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, जबकि अन्य में बाढ़ आ जाती है। यह मानसून को कमजोर करता है, जिससे भारत जैसे देशों में वर्षा की मात्रा कम हो सकती है और तापमान में तीव्र वृद्धि हो सकती है। 2026 में ‘सुपर एल नीनो ’ के संकेत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो एल नीनो के बनने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। विश्व मौसम संगठन (WMO) ने भी 2026 के मध्य तक एल नीनो की वापसी की संभावना व्यक्त की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यह एक ‘सुपर एल नीनो ’ के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे 2027 तक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। 1877-78 की भयावह स्थिति को याद करते हुए इतिहास बताता है कि यह एल नीनो मानव इतिहास के सबसे घातक जलवायु संकटों में से एक था। उस समय, भीषण गर्मी, सूखा और फसल की बर्बादी के कारण दुनिया की लगभग 4% आबादी समाप्त हो गई थी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्री तापमान में परिवर्तन पूरी दुनिया को गंभीर संकट में डाल सकता है। भारत के लिए एल नीनो का सबसे बड़ा खतरा कमजोर मानसून है। 2026 में सामान्य से कम वर्षा, लंबी अवधि की हीटवेव और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, खाद्य उत्पादन में कमी आएगी और महंगाई बढ़ सकती है। देश की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत ीय मौसम विभाग (IMD) के प्रारंभिक संकेतों के अनुसार, 2026 का मानसून सामान्य से लगभग 92% रहने की संभावना है, जिसे ‘कम’ श्रेणी में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में बढ़ती लवणता (salinity) एल नीनो को और अधिक मजबूत बना सकती है, जिससे जोखिम और बढ़ सकता है। हालांकि, अभी इसे ‘मेगा एल नीनो ’ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तैयारी करना आवश्यक है। कम वर्षा का सीधा असर खेती और जल संसाधनों पर पड़ेगा। भारत में लगभग 70% वर्षा मानसून से होती है, जो खेतों और जलाशयों को पानी प्रदान करती है। यदि मानसून कमजोर रहता है, तो फसल उत्पादन में कमी आएगी, जल संकट बढ़ेगा और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। संभावित संकट से बचने के लिए अभी से कदम उठाना महत्वपूर्ण है। बेहतर जल प्रबंधन, हीट एक्शन प्लान और किसानों के लिए मजबूत सहायता प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण भी आवश्यक है। वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 2026 का एल नीनो 1877-78 जितना खतरनाक होगा या नहीं, लेकिन संकेत गंभीर हैं। यदि समुद्री तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो दुनिया को एक बार फिर बड़े जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, समय रहते तैयारी करना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की रणनीतियों की आवश्यकता है। जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना भी आवश्यक है.

नई दिल्ली: विश्व एक बार फिर एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि 2026 में ‘सुपर एल नीनो’ विकसित होने की संभावना है। यह एक मौसमीय घटना है जो 1877-78 में आई विनाशकारी स्थिति को दोहरा सकती है। लगभग 150 साल पहले आए इस भयावह एल नीनो के कारण वैश्विक स्तर पर अकाल, सूखा और लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में, समुद्री तापमान में तेजी से वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके दोबारा आने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। न्यूज 18 वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, एल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भागों का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक मौसम के स्वरूप में परिवर्तन होता है – कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, जबकि अन्य में बाढ़ आ जाती है। यह मानसून को कमजोर करता है, जिससे भारत जैसे देशों में वर्षा की मात्रा कम हो सकती है और तापमान में तीव्र वृद्धि हो सकती है। 2026 में ‘सुपर एल नीनो’ के संकेत मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो एल नीनो के बनने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। विश्व मौसम संगठन (WMO) ने भी 2026 के मध्य तक एल नीनो की वापसी की संभावना व्यक्त की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यह एक ‘सुपर एल नीनो’ के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे 2027 तक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। 1877-78 की भयावह स्थिति को याद करते हुए इतिहास बताता है कि यह एल नीनो मानव इतिहास के सबसे घातक जलवायु संकटों में से एक था। उस समय, भीषण गर्मी, सूखा और फसल की बर्बादी के कारण दुनिया की लगभग 4% आबादी समाप्त हो गई थी। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्री तापमान में परिवर्तन पूरी दुनिया को गंभीर संकट में डाल सकता है। भारत के लिए एल नीनो का सबसे बड़ा खतरा कमजोर मानसून है। 2026 में सामान्य से कम वर्षा, लंबी अवधि की हीटवेव और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, खाद्य उत्पादन में कमी आएगी और महंगाई बढ़ सकती है। देश की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के प्रारंभिक संकेतों के अनुसार, 2026 का मानसून सामान्य से लगभग 92% रहने की संभावना है, जिसे ‘कम’ श्रेणी में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में बढ़ती लवणता (salinity) एल नीनो को और अधिक मजबूत बना सकती है, जिससे जोखिम और बढ़ सकता है। हालांकि, अभी इसे ‘मेगा एल नीनो’ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तैयारी करना आवश्यक है। कम वर्षा का सीधा असर खेती और जल संसाधनों पर पड़ेगा। भारत में लगभग 70% वर्षा मानसून से होती है, जो खेतों और जलाशयों को पानी प्रदान करती है। यदि मानसून कमजोर रहता है, तो फसल उत्पादन में कमी आएगी, जल संकट बढ़ेगा और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। संभावित संकट से बचने के लिए अभी से कदम उठाना महत्वपूर्ण है। बेहतर जल प्रबंधन, हीट एक्शन प्लान और किसानों के लिए मजबूत सहायता प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण भी आवश्यक है। वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि 2026 का एल नीनो 1877-78 जितना खतरनाक होगा या नहीं, लेकिन संकेत गंभीर हैं। यदि समुद्री तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो दुनिया को एक बार फिर बड़े जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, समय रहते तैयारी करना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की रणनीतियों की आवश्यकता है। जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना भी आवश्यक है





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