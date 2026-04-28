21 दिन लाल मिर्च छोड़ने से शरीर पर क्या असर होगा? डॉक्टर ने बताया हैरान करने वाला सच

लाल मिर्च खाने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, अगर आप 21 दिनों के लिए लाल मिर्च छोड़ देते हैं, तो आपके शरीर में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह गट हेल्थ को सुधारता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मिलावटी लाल मिर्च से एसिडिटी, पेट दर्द और दस्त जैसे समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च का इस्तेमाल करें।

21 दिनों में लाल मिर्च से छुटकारा: भारतीय खाने में घी, तेल, मसाले और लाल मिर्च का उपयोग अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इनके बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। हालांकि, बढ़ती बीमारियों की वजह से डॉक्टरों ने तेल और मसाले के कम इस्तेमाल की सलाह दी है। भारतीय लोग चटपटे और तीखे खाने के शौकीन होते हैं, इसलिए अपने भोजन में लाल मिर्च का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप केवल 21 दिनों के लिए लाल मिर्च को पूरी तरह से अपने जीवन से हटा देते हैं, तो आपके शरीर पर क्या असर होगा?

लाल मिर्च खाने से शरीर में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। कैंसर विशेषज्ञ और कैंसर हीलर सेंटर के एमडी डॉ. तरंग कृष्ण, जिन्हें 22 साल से अधिक का अनुभव है, ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि लाल मिर्च को 21 दिनों तक न खाने से हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। डॉ.

कृष्ण के अनुसार, लाल मिर्च खाने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यह गट हेल्थ पर सीधा असर डालता है और इसे नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, मसूड़ों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप इसे खाना बंद कर देते हैं, तो शरीर का इम्यून सिस्टम सुधारने लगता है। पहले के समय में शुद्ध लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता था, और लोग अपने घरों में ही मिर्च को सुखाकर पाउडर बनाते थे। लेकिन अब बाजार में मिलावटी लाल मिर्च मिलने लगी है, जो शरीर को बीमारी का घर बना देती है। मिलावटी लाल मिर्च से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, और इसके अलावा एसिडिटी, सीने में जलन, पेट दर्द और दस्त जैसे समस्याएं भी हो सकती हैं। लाल मिर्च खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि डॉक्टर अक्सर लाल मिर्च कम खाने की सलाह देते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंस की रिसर्च के अनुसार, लाल मिर्च को पूरी तरह से हटाने से डाइजेस्टिव सिस्टम को तुरंत आराम मिल सकता है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन GI म्यूकोसा को इरिटेट करता है, और इसलिए जब मिर्च खाना बंद करते हैं, तो एसिडिटी, कब्ज और IBS के लक्षण कम होते हैं। 2015 की एक स्टडी में बताया गया था कि हफ्ते में 6 से 7 बार ही मिर्च खाने वाले लोगों को हृदय से जुड़ी समस्याओं, कैंसर और डायबिटीज से मौत का जोखिम कम होता है। डॉ.

कृष्ण का कहना है कि अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो आप लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हरी मिर्च खाने से शरीर को नुकसान लाल मिर्च के मुकाबले कम होता है। इसके अलावा, आप काली मिर्च और गरम मसाले डालकर भी खाने को तीखा और चटपटा बना सकते हैं। यह एक बेहतर विकल्प है जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है





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