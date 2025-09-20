21 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरें: ट्रंप का 'सेल्फ-गोल', राजनीतिक हलचल और अन्य अपडेट

21 सितंबर 2025 की प्रमुख खबरों में ट्रम्प द्वारा H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, राजनीतिक बयानबाजी, ज्योतिषीय पूर्वानुमान, और विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं।

21 सितंबर 2025 को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसे कई लोग 'सेल्फ-गोल' के रूप में देख रहे हैं। इस कदम से भारत ीय आईटी निर्यात और स्टार्टअप्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस बीच, ज्योतिष ीय गणना के अनुसार, 21 सितंबर 2025 को सभी राशियों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के गढ़ सिमट रहे हैं, विशेष रूप से केरल में।

राहुल और प्रियंका गांधी ने ओमन चांडी सभागार का उद्घाटन किया। जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जिससे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 1 वाले जातकों की आय में वृद्धि होगी, जबकि कुछ जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।\भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर डिप्टी सीएम द्वारा सवाल उठाने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। स्वास्थ्य और स्वाद से भरपूर, सुबह के नाश्ते के लिए पांच प्रकार के पराठों की रेसिपी पेश की गई है, जिनमें सत्तू पराठा भी शामिल है। सत्तू पराठा बनाने की विधि में सत्तू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और नींबू का रस शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की एक धमकी ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिसमें उन्होंने एक देश को कैदियों को रिहा न करने पर बर्बाद करने की धमकी दी। काठमांडू में 'जेन जेड' समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए छोटे दानों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, और इन्हें अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। बिहार के मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को 'धर्मयुद्ध' करार दिया, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई।\एक अन्य खबर में, पाम पैराडाइज योजना के तहत फ्लैट प्राप्त करने का अवसर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से फ्लैट की चाबी मिलने की संभावना है। योजना में 120 फ्लैट उपलब्ध हैं, और 9300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जयपुर में एक भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक प्रसिद्ध दवा कैसे बनती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बिग बॉस शो के घर में धूम्रपान की अनुमति के बारे में सच्चाई का खुलासा किया गया। एक शहर के प्रसिद्ध पकौड़े और दही बड़ों के स्वाद का वर्णन किया गया है, जो दूर-दूर से लोगों को आकर्षित करता है। पोलैंड ने अमेरिका से 2,506 जैवलिन मिसाइलें खरीदीं। कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सतना के युवाओं द्वारा बनाए गए खड्ग और शक्ति ड्रोन की खूबियों और भारतीय सेना में उनके संभावित उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है





News18 India / 🏆 21. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

ट्रंप H-1B राजनीति भारत ज्योतिष सत्तू पराठा ड्रोन

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்India vs Oman: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இப்போட்டி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

और पढो »

टी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासभारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 एशिया कप 2025 के आखिरी लीग स्टेज मैच में ओमान को 21 रनों से हराया। अर्शदीप सिंह टी20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।

और पढो »

मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर किती आणि कसा होणार?

और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।

और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल

और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल

और पढो »