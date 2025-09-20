21 सितंबर 2025: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानें समय और प्रभाव

21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व और विभिन्न राशियों पर प्रभाव पर विस्तृत जानकारी। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी भी शामिल है।

21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार, यह ग्रहण 21 सितंबर की रात 11:00 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर को 3:23 बजे समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे से अधिक होगी, और इसकी चरम अवस्था रात 1:11 बजे होगी। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा।\इस ग्रहण का ज्योतिष ीय महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह कन्या राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह एक विशेष संयोग माना जाता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और बुध कन्या राशि में होंगे। इसके अतिरिक्त, सिंह राशि में शुक्र और केतु की युति बनेगी, जिसे सुख-सुविधाओं में बाधा डालने वाला माना जाता है। तुला राशि में मंगल और शनि की उपस्थिति अशुभ योग बना रही है। इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से वृषभ, कर्क, कन्या, धनु, मकर और कुंभ राशियों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। यह ग्रहण 122 साल बाद एक खास संयोग लेकर आ रहा है। ग्रहण और पितृ पक्ष का गहरा संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इस बार, 122 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृ पक्ष की शुरुआत और समापन दोनों ही सूर्य ग्रहण से जुड़े हैं। इससे पहले, यह संयोग 1903 में बना था, जब भारत में बंगाल विभाजन की योजना और कांग्रेस अधिवेशन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं थीं।\ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए? ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के दौरान जप और ध्यान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस समय किए गए मंत्र जाप और प्रार्थनाएं सामान्य दिनों की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं। इसके अलावा, गरीबों को दान-पुण्य करना भी शुभ फल देता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर की शुद्धि करना आवश्यक माना गया है। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी पर महसूस होगा। ध्यान, दान और शुद्धि जैसे उपायों को अपनाकर इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार, ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।\यह भी ध्यान देने योग्य है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे कि भोजन करना या सोना। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस ग्रहण का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग होगा, इसलिए अपनी राशि के अनुसार उपाय करना लाभकारी हो सकता है। इस विशेष खगोलीय घटना के बारे में अधिक जानकारी और भविष्यवाणियां जानने के लिए, ज्योतिषीय स्रोतों और विशेषज्ञों से परामर्श करना उचित होगा।\इस ग्रहण का अध्ययन न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह खगोल विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी रुचि का विषय है। यह ग्रहण हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं और समय के चक्र के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए, इस ग्रहण को एक अवसर के रूप में लें, अपने आसपास की दुनिया को समझें और सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करें





News Nation / 🏆 15. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सूर्य ग्रहण 2025 सितंबर ज्योतिष राशि पितृ पक्ष ग्रहण का प्रभाव ग्रहण के उपाय

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को 21 रन से हराया, सुपर-4 में शानदार शुरुआतअबू धाबी में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने ग्रुप ए में यूएई और पाकिस्तान को भी हराया था और अब सुपर-4 में प्रवेश कर चुकी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने 188 रन बनाए और ओमान को 167 रनों पर रोक दिया।

और पढो »

இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்India vs Oman: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இப்போட்டி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

और पढो »

टी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासभारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 एशिया कप 2025 के आखिरी लीग स्टेज मैच में ओमान को 21 रनों से हराया। अर्शदीप सिंह टी20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।

और पढो »

मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर किती आणि कसा होणार?

और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।

और पढो »

21 सितंबर 2025: मौसम पूर्वानुमान21 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का हाल: मॉनसून की विदाई के साथ कुछ राज्यों में गर्मी और उमस का प्रकोप, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, जबकि दक्षिण भारत में भी उमस भरी गर्मी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।

और पढो »