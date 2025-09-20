Head Topics

21 सितंबर 2025: ट्रंप का 'सेल्फ-गोल', भारत को फायदा, और भी कई बड़ी खबरें

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार

21 सितंबर 2025: ट्रंप का 'सेल्फ-गोल', भारत को फायदा, और भी कई बड़ी खबरें
ट्रंपएच-1बीभारत
  • 📰 News18 Hindi
  • ⏱ Reading Time:
  • 99 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 71%
  • Publisher: 51%

21 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी फीस में वृद्धि, भारत को संभावित लाभ, राहुल गांधी की लोकतंत्र पर चिंता, और कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। इस दिन की खबरों में राजनीति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल और तकनीक शामिल थे।

21 सितंबर 2025 का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना। इस दिन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एच-1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी कर अमेरिका को शर्मिंदा किया। इस फैसले से भारत को आईटी निर्यात और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। ज्योतिषीय दृष्टि से, 21 सितंबर 2025 को सभी राशियों के जातकों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र के सिमटते स्थानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे स्थान कम होते जा रहे हैं जहां लोकतंत्र जीवित है। उन्होंने

और प्रियंका गांधी ने केरल में ओमन चांडी सभागार का उद्घाटन किया। संगीत जगत के जाने-माने हस्ती जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जिससे संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 1 वाले जातकों की आय में वृद्धि होगी, जबकि कुछ जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।\इस दिन भारत-पाक मैच को लेकर उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए, जिससे खेल प्रेमियों में चर्चा का विषय बन गया। स्वास्थ्य और स्वाद के लिए, सुबह उठते ही 5 प्रकार के स्वादिष्ट पराठे बनाने की सलाह दी गई, जिसमें सत्तू पराठा बनाने की विधि भी शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से एक छोटे से देश में दहशत फैल गई, जिसमें उन्होंने कैदियों को रिहा न करने पर विनाश की चेतावनी दी। काठमांडू में 'जेन जेड' समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी की मांग की। स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे दानों की शक्ति पर जोर दिया गया। बिहार के मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को 'धर्मयुद्ध' करार दिया। पाम पैराडाइज योजना के तहत फ्लैट पाने का सुनहरा अवसर मिला, जिसमें ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से फ्लैट की चाबी मिलने की उम्मीद थी। इस योजना के लिए 120 फ्लैट उपलब्ध थे और 9300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जयपुर में एक भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।\इस दिन कई रोचक और महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आईं। एक लेख में रोजमर्रा की एक वस्तु से सेहत की सुपरहिट दवा बनाने के तरीके पर प्रकाश डाला गया। बिग बॉस के घर में धूम्रपान की अनुमति है या नहीं, इस पर सलमान खान के शो से जुड़ी सच्चाई का खुलासा किया गया। एक शहर के प्रसिद्ध पकौड़ी और दही बड़े का स्वाद लोगों को दूर-दूर से खींचता है। पोलैंड ने अमेरिका से 2,506 जैवलिन मिसाइलें खरीदीं। कर्नाटक में मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। सतना के युवाओं ने खड्ग और शक्ति ड्रोन बनाए, जिनका उपयोग सेना में किया जाएगा। ये ड्रोन अपनी विशेषताओं के कारण काफी चर्चा में रहे। इस दिन की खबरों में राजनीति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं, जिसने देश और दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

News18 Hindi /  🏆 13. in İN

ट्रंप एच-1बी भारत राजनीति अर्थव्यवस्था खेल तकनीक स्वास्थ्य

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்India vs Oman: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இப்போட்டி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.
और पढो »

टी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासटी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासभारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 एशिया कप 2025 के आखिरी लीग स्टेज मैच में ओमान को 21 रनों से हराया। अर्शदीप सिंह टी20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।
और पढो »

मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर किती आणि कसा होणार?
और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्म5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।
और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलआज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल
और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलआज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल
और पढो »



Render Time: 2025-09-21 01:16:08