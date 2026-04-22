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22 अप्रैल राशिफल: चंद्रमा के मिथुन गोचर से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

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22 अप्रैल राशिफल: चंद्रमा के मिथुन गोचर से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें कैसा रहेगा आज का दिन
दैनिक राशिफलज्योतिषचंद्रमा का गोचर
📆22-04-2026 02:40:00
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22 अप्रैल का दैनिक राशिफल: आज वैशाख शुक्ल षष्ठी पर चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर कई राशियों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के योग बना रहा है। आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का विशेष दिन।

आज 22 अप्रैल का दिन ज्योतिष ीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ संयोगों वाला माना जा रहा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रभाव रात 10 बजकर 49 मिनट तक बना रहेगा, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि का उदय होगा। इस विशेष दिन पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होने से आकाश मंडल में कई सकारात्मक योगों का निर्माण हो रहा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करेंगे। यह दिन जातकों के लिए नई उम्मीदें, धन लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत लेकर आया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन की

गई मेहनत और लिए गए निर्णय भविष्य में दूरगामी परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन करियर की दृष्टि से स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। मामा पक्ष से धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया संबल प्रदान करेंगी। पारिवारिक जीवन में किसी मांगलिक कार्य या विवाह से संबंधित बाधाओं का समाधान मिलने की पूरी उम्मीद है, बस आपको सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। वृषभ राशि के जातकों को आज आय के विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति का लाभ मिलेगा। मन में भक्ति भाव की प्रधानता रहेगी, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। हालांकि, संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं करना चाहिए और दूसरों पर निर्भरता कम करने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े बदलाव का साक्षी बनेगा। लंबे समय से लंबित पड़ी व्यावसायिक डील्स आज सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती हैं, जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। भाई-बहनों का सहयोग आपको हर कदम पर संबल प्रदान करेगा। कर्क राशि के व्यक्तियों को आज आर्थिक प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है। मित्र मंडली में बातचीत के दौरान संयम बरतें ताकि व्यर्थ के वाद-विवाद से बचा जा सके। नए व्यक्तियों पर अत्यधिक भरोसा करना आज के दिन जोखिम भरा हो सकता है। अंततः, यह दिन संयम, विवेक और पुरुषार्थ के समन्वय से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है, जिसका सदुपयोग करके आप अपनी उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त कर सकते हैं

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