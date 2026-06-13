22 वर्षीय अजहर अंसारी की असामयिक मौत से पूरा गांव में शोक की लहर

शादी से एक दिन पहले सड़क हादसे में 22 वर्षीय अजहर अंसारी की मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जिस घर से रविवार को गाजे-बाजे के साथ बारात निकलनी थी, वहां से एक दिन पहले शनिवार को दूल्हे का जनाजा उठा। अजहर बचपन से ही अपने नाना घर में शादी की सभी तैयारियां पूरी कर चुका था।

बारात की जगह उठा जनाजा: शादी से एक दिन पहले सड़क हादसे ने छीनीं अजहर की सांसें, पोटका में मातम पोटका में शादी से ठीक पहले एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय अजहर अंसारी की मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। जादूगोड़ा हाट जाते समय एक अपोटका में पिकअप वैन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ।हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जिस घर से रविवार को गाजे-बाजे के साथ बारात निकलनी थी, वहां से एक दिन पहले शनिवार को दूल्हे का जनाजा उठा। 22 वर्षीय अजहर अंसारी की असामयिक मौत से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार, अजहर बचपन से ही अपने नाना घर में शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। शादी की खुशियों के बीच 7 जून को एकबस्ती के समीप एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने उसके टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अजहर और आफताब अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तुरंत इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के बाद आफताब तो ठीक हो गए, लेकिन छाती में गंभीर चोट लगने के कारण अजहर कोमा में चला गया। कई दिनों तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद, शुक्रवार रात उसने अस्पताल में अंतिम सांस ली। अजहर के इलाज के दौरान स्थानीय विधायक संजीव सरदार भी टीएमएच पहुंचे थे और डॉक्टरों से बेहतर इलाज की बात की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अजहर को बचाया नहीं जा सका।शनिवार को जमशेदपुर के एक कब्रिस्तान में नम आंखों के साथ अजहर को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखें रो पड़ीं। इधर, पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है । पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है कि काश यह हादसा न हुआ होता.

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