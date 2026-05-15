23 श्रद्धालुओं को रींगस-खाटू मार्ग पर कैंपर और सवारी गाड़ी की भिड़ंत में घायल, 7 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर

राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूधाम में दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालुओं को रींगस-खाटू मार्ग पर एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत में 23 घायल हो गए। इनमें से 7 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा गोल्डन वाटर पार्क के पास हुआ, जहां एक सवारी गाड़ी रींगस से श्रद्धालुओं को लेकर खाटूश्यामजी की ओर जा रही थी। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत साहस दिखाकर मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल, खाटूश्यामजी पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हादसा ओवरटेकिंग या तेज गति के कारण हुआ।

खाटूधाम में दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालुओं को रींगस-खाटू मार्ग पर एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत में 23 घायल हो गए। इनमें से 7 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा गोल्डन वाटर पार्क के पास हुआ, जहां एक सवारी गाड़ी रींगस से श्रद्धालुओं को लेकर खाटूश्यामजी की ओर जा रही थी। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत साहस दिखाकर मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल, खाटूश्यामजी पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हादसा ओवरटेकिंग या तेज गति के कारण हुआ.

खाटूधाम में दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालुओं को रींगस-खाटू मार्ग पर एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत में 23 घायल हो गए। इनमें से 7 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा गोल्डन वाटर पार्क के पास हुआ, जहां एक सवारी गाड़ी रींगस से श्रद्धालुओं को लेकर खाटूश्यामजी की ओर जा रही थी। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत साहस दिखाकर मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत उप जिला अस्पताल, खाटूश्यामजी पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया गया है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हादसा ओवरटेकिंग या तेज गति के कारण हुआ





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