23 से 25 जून तक दिल्ली-बरेली हाईवे पर भारी वाहन संचलन प्रतिबंधित, ट्रैफिक पुलिस ने लागू किया नया रूट प्लान

ज्येष्ठ गंगा दशहरा के आcoming भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-बरेली हाईवे पर 23 से 25 जून तक भारी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। रेड में वर्गीकृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है।

सावधान! 23 से 25 जून तक दिल्ली-बरेली हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ज्येष्ठ गंगा दशहरा के कारण ब्रजघाट और तिगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ expected है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-बरेली हाईवे समेत प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। यह व्यवस्था 23 जून सुबह आठ बजे से 25 जून सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगी। एसपी लखन सिंह यादव का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख घाटों और चिह्नित प्वाइंटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी, चंदौसी, बहजोई, गंगा एक्सप्रेस-वे से होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड के माध्यम से गाजियाबाद दिल्ली भेजा जाएगा। मुरादाबाद से गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त वाहन (भारी और हल्के) को मुरादाबाद टोल द्वितीय से डायवर्ट कर बिलारी,चंदौसी,बहजोई,गंगा एक्सप्रेस-वे से होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड के माध्यम से गाजियाबाद दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। मुरादाबाद से गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को सीएनजी पेट्रोल पंप चौकी जिवाई से असमौली, संभल खीरनी गंगा एक्सप्रेस-वे से खडलिया कट सिम्भावली हापुड होते हुए भेजा जाएगा। मुरादाबाद से मेरठ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को टीएमयू के बगल से अगवानपुर बाईपास, छजलैट, नूरपुर, बिजनौर, बैराज, मीरापुर, मवाना होते हुए भेजा जाएगा। अमरोहा से दिल्ली जाने वाले वाहनों को अतरासी तिराहा से अतरासी पुलिस चौकी से हसनपुर मंगरौला गंवा रोड, गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड होते हुए भेजा जाएगा। गजरौला से हापुड गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले वाहनों को गजरौला चौपला से डायवर्ट कर हसनपुर मंगरौला गंवा रोड, गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड से होकर भेजा जाएगा। चांदपुर जनपद बिजनौर से गजरौला होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहनों को बिजनौर के जलीलपुर से डायवर्ट कर गंगा पुल से होते हुए हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा। संभल से दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहनों को बहजोई संभल खिरनी गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड होते हुए गाजियाबाद दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद से बरेली/लखनऊ की ओर वाले समस्त भारी वाहनों को लालकुआं गाजियाबाद तथा खडलिया कट सिंभावली हापुड गंगा एक्सप्रेस-वे बुलंदशहर, डिबाई, नरौरा, गुन्नौर, सहसवान, बदायूं होते हुए बरेली/लखनऊ की ओर भेजा जाएगा। हापुड व मेरठ से गढ के मध्य से रामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को गढ चौपला/स्याना चौपला /खडलिया कट सिंभावली हापुड गंगा एक्सप्रेस से अथवा जनपद हापुड से डायवर्ट कर बुलदंशहर, डिबाई, नरौरा, बबराला, बहजोई, चंदौसी, बिलारी, शाहबाद होते हुए रामपुर की ओर भेजा जाएगा। इस कारण यात्रा योजना बनाकर आगे बढ़ें.

सावधान! 23 से 25 जून तक दिल्ली-बरेली हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ज्येष्ठ गंगा दशहरा के कारण ब्रजघाट और तिगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ expected है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-बरेली हाईवे समेत प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। यह व्यवस्था 23 जून सुबह आठ बजे से 25 जून सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगी। एसपी लखन सिंह यादव का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख घाटों और चिह्नित प्वाइंटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शाहबाद से डायवर्ट कर बिलारी, चंदौसी, बहजोई, गंगा एक्सप्रेस-वे से होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड के माध्यम से गाजियाबाद दिल्ली भेजा जाएगा। मुरादाबाद से गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त वाहन (भारी और हल्के) को मुरादाबाद टोल द्वितीय से डायवर्ट कर बिलारी,चंदौसी,बहजोई,गंगा एक्सप्रेस-वे से होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड के माध्यम से गाजियाबाद दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। मुरादाबाद से गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को सीएनजी पेट्रोल पंप चौकी जिवाई से असमौली, संभल खीरनी गंगा एक्सप्रेस-वे से खडलिया कट सिम्भावली हापुड होते हुए भेजा जाएगा। मुरादाबाद से मेरठ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को टीएमयू के बगल से अगवानपुर बाईपास, छजलैट, नूरपुर, बिजनौर, बैराज, मीरापुर, मवाना होते हुए भेजा जाएगा। अमरोहा से दिल्ली जाने वाले वाहनों को अतरासी तिराहा से अतरासी पुलिस चौकी से हसनपुर मंगरौला गंवा रोड, गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड होते हुए भेजा जाएगा। गजरौला से हापुड गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले वाहनों को गजरौला चौपला से डायवर्ट कर हसनपुर मंगरौला गंवा रोड, गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड से होकर भेजा जाएगा। चांदपुर जनपद बिजनौर से गजरौला होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहनों को बिजनौर के जलीलपुर से डायवर्ट कर गंगा पुल से होते हुए हस्तिनापुर, मवाना, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा। संभल से दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहनों को बहजोई संभल खिरनी गंगा एक्सप्रेस-वे होकर खडलिया कट सिंभावली हापुड होते हुए गाजियाबाद दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद से बरेली/लखनऊ की ओर वाले समस्त भारी वाहनों को लालकुआं गाजियाबाद तथा खडलिया कट सिंभावली हापुड गंगा एक्सप्रेस-वे बुलंदशहर, डिबाई, नरौरा, गुन्नौर, सहसवान, बदायूं होते हुए बरेली/लखनऊ की ओर भेजा जाएगा। हापुड व मेरठ से गढ के मध्य से रामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को गढ चौपला/स्याना चौपला /खडलिया कट सिंभावली हापुड गंगा एक्सप्रेस से अथवा जनपद हापुड से डायवर्ट कर बुलदंशहर, डिबाई, नरौरा, बबराला, बहजोई, चंदौसी, बिलारी, शाहबाद होते हुए रामपुर की ओर भेजा जाएगा। इस कारण यात्रा योजना बनाकर आगे बढ़ें





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