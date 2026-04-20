24 साल की उम्र में 250 करोड़ की मालकिन जन्नत जुबैर ने रिटायरमेंट की खबरों को किया खारिज

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर रहमानी ने अपनी मेहनत और बिजनेस स्किल्स के दम पर कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपने करियर, बिजनेस और रिटायरमेंट से जुड़ी अफवाहों पर खुलकर बात की।

टेलीविजन जगत की जानी-मानी अभिनेत्री जन्नत जुबैर रहमानी ने अपनी कड़ी मेहनत और अभिनय प्रतिभा के दम पर इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान बनाया है। जन्नत केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी जानी जाती हैं। अपने बचपन से ही कैमरे के सामने काम कर रही जन्नत आज करोड़ों दिलों की धड़कन हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 51.

9 मिलियन फॉलोअर्स यह साबित करते हैं कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट में शिरकत करते हुए जन्नत ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव और जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा की, जिनसे अब तक उनके प्रशंसक अनजान थे। इस बातचीत के दौरान जन्नत ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन्हें कम उम्र में ही रिटायर होने की सलाह देते हैं। जन्नत जुबैर ने साझा किया कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स और बेशुमार दौलत कमाने के बाद, क्या अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? इस पर अभिनेत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा कि उन्हें ऐसे विचार बेतुके लगते हैं। उनके लिए यह सफर अभी शुरू हुआ है और वह बिना काम के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। जन्नत का मानना है कि जीवन में अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है और वह अपनी सफलता के शिखर पर रुकने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने बताया कि भले ही उनके अभिनय करियर की शुरुआत उनके पिता की इच्छा से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें इस काम से इतना लगाव हो गया कि यह उनकी पहचान बन गया। हालाँकि, अपने करियर के चरम पर भी वह हमेशा यह सोचती थीं कि अगर वह अभिनेत्री नहीं होतीं, तो क्या करतीं। इसी सवाल ने उन्हें बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। आज 24 साल की उम्र में जन्नत केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं। वे पांच अलग-अलग व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से उनका हिजाब, अबाया क्लोदिंग लाइन और जूलरी ब्रांड शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये के करीब है। हालांकि, उनकी यह यात्रा आसान नहीं रही। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपना पहला क्लोदिंग ब्रांड नायाब शुरू किया, तो मार्केट रिसर्च की कमी के कारण उनकी वेबसाइट पहले ही दिन क्रैश हो गई थी। वह असफलता उनके लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। लेकिन जन्नत ने हार नहीं मानी और उस असफलता से सीखते हुए उन्होंने एक साल के भीतर ही चार और बिजनेस शुरू किए। जन्नत का यह जज्बा साबित करता है कि जोखिम लेने की क्षमता और सीखने की जिज्ञासा ही उन्हें अन्य हस्तियों से अलग बनाती है। वह अब वेलनेस से लेकर जूलरी तक के क्षेत्रों में अपने पैर जमा चुकी हैं और लगातार नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं





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