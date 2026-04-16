24 साल बाद दंगे के सात आरोपित बरी, साक्ष्य के अभाव में अदालत का फैसला

गाजियाबाद में 2002 के जीटी रोड दंगे में 24 साल बाद अदालत ने सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकी थी, जिनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष केवल दो पुलिसकर्मियों को गवाह के तौर पर पेश कर सका, जो आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर नौ मई 2002 को हुए एक भीषण दंगे के मामले में लगभग 24 साल बाद अदालत ने सभी सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस घटना में आरोपितों ने न केवल जाम लगाकर उपद्रव मचाया था, बल्कि वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी, जिससे लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कुल नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से दो आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। अदालत का फैसला अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी और साक्ष्यों की कमी को दर्शाता है।

नौ मई 2002 को भाटिया मोड़ पर अचानक सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ ने जीटी रोड को जाम कर दिया था। वे उग्र होकर सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे थे। इसी दौरान एक टाटा 407 वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे वह पूरी तरह जल गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया। पुलिस बल ने आगजनी और तोड़फोड़ करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में मनीष और सुभाष के रूप में अपनी पहचान बताई। उन्होंने अपने अन्य साथियों के रूप में उमेश, टीटू, ललित, पिंटू, सुभाष, दिनेश और कई अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी दी। हालांकि, उपद्रव मचाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन उनमें से अधिकांश की पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 435/34 (लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विस्तृत विवेचना के बाद, पुलिस ने अदालत में नौ आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान, दो आरोपित दिनेश और पिंटू की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही रोक दी गई। अभियोजन पक्ष अदालत में केवल दो गवाहों को पेश कर सका, जिनमें से दोनों पुलिसकर्मी थे – वादी उपनिरीक्षक राम केवल यादव और चिक लेखक कांस्टेबल सोदान सिंह। मुख्य गवाह ने घटना की पुष्टि तो की, लेकिन जिरह के दौरान वह कई महत्वपूर्ण विवरणों, जैसे घटना का सटीक समय, वाहन का नंबर, जब्त की गई वस्तुओं की प्रक्रिया और अन्य आरोपितों की पहचान के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ रहे।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपितों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक मामलों में आरोप सिद्ध करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है, और इस मामले में अभियोजन पक्ष इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा। इस प्रकार, साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी का लाभ आरोपितों को मिला और अदालत ने सभी सात आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। यह मामला न्याय प्रक्रिया में साक्ष्य के महत्व और अभियोजन पक्ष की तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है





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