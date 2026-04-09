25 साल पहले कश्मीरा शाह ने इस आइटम सॉन्ग से मचाई थी धूम, आज भी है लोगों की जुबान पर

2001 में रिलीज हुई फिल्म 'आशिक' के आइटम सॉन्ग 'गोरे गोरे गाल...' में कश्मीरा शाह ने अपनी अदाओं से सभी का दिल जीत लिया था। यह गाना आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस खबर में गाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में, फिल्मों में ' आइटम सॉन्ग ' एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और फिल्मों में एक अलग ही रंग भरते हैं। चाहे वह किसी भी फिल्म का गाना हो, आइटम नंबर हमेशा से ही फिल्मों में मसाले का काम करते रहे हैं। हालांकि, आजकल आइटम सॉन्ग ्स को लेकर दर्शकों की याददाश्त उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन एक दौर था, जब आइटम सॉन्ग ्स लोगों के दिलों पर राज करते थे और आज भी उनकी धुन लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। 25 साल पहले, एक ऐसा

ही गाना आया था जिसने पूरे दशक में धूम मचा दी थी। इस गाने में हसीना के शानदार डांस मूव्स ने न सिर्फ युवाओं को, बल्कि बुजुर्गों को भी अपना दीवाना बना लिया था। तो चलिए जानते हैं उस गाने के बारे में: \हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह 25 साल पहले 2001 में रिलीज हुई बॉबी देओल की सुपरहिट फिल्म 'आशिक' का है। फिल्म में मुख्य भूमिका में करिश्मा कपूर थीं, लेकिन फिल्म के एक आइटम सॉन्ग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह गाना था 'गोरे गोरे गाल मेरे...बहकी बहकी चाल है', जिसे गोविंदा की बहू कश्मीरा शाह पर फिल्माया गया था। यह गाना उस समय का सबसे हिट गाना बन गया था, और आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। फिल्म में यह एक क्लब सॉन्ग है, जहां कश्मीरा शाह ने अपनी अदाओं और खूबसूरती से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस गाने की धुन पर आज भी लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। यह गाना कश्मीरा शाह के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उन्हें रातों-रात लोकप्रियता दिलाई।\इस ब्लॉकबस्टर गाने को अपनी आवाज देने वाली थीं दिग्गज गायिका अलका याग्निक। गाने के बोल समीर ने लिखे थे, जबकि संजीव-दर्शन की जोड़ी ने इस गाने का शानदार म्यूजिक कंपोज किया था। यह गाना उस समय का एक बहुत बड़ा चार्टबस्टर था, और आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। फिल्म 'आशिक' में करिश्मा कपूर और बॉबी देओल के अलावा नासिर खान, राहुल देव, स्मिता जयकर, अनुपम खेर और जॉनी लीवर जैसे मंझे हुए कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। इस गाने ने कश्मीरा शाह को जो पहचान दिलाई, वह आज भी बरकरार है। 'आशिक' फिल्म का यह गाना आज भी पार्टियों और शादियों में बजता है और लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता है। आइटम सॉन्ग्स हमेशा से ही बॉलीवुड का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, और 'गोरे गोरे गाल' जैसे गाने इस विरासत को आगे ले जाते हैं





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