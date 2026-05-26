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27 मई 2026 का राशिफल: चंद्रमा‑मंगल धन योग से मेष, कर्क, तुला को मिलेगा विशेष भाग्य

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27 मई 2026 का राशिफल: चंद्रमा‑मंगल धन योग से मेष, कर्क, तुला को मिलेगा विशेष भाग्य
राशिफलधन योगचंद्रमा मंगल
📆26-05-2026 09:34:00
📰NBT Hindi News
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27 मई 2026 को बुधवार को चंद्रमा‑मंगल के मिलन से धन योग बनता है, जिससे मेष, कर्क, तुला आदि राशियों के लिये आर्थिक लाभ और सामाजिक सहयोग का अवसर मिलता है। बुध‑सूर्य की युति से भी विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव दिखता है।

कल 27 मई 2026 , बुधवार को चंद्रमा और मंगल के मिलन से धन योग का निर्माण होगा, जिससे मेष, कर्क और तुला सहित कई राशियों के लिये यह दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। उस दिन बुध का गोचर सूर्य के साथ वृषभ राशि में है, जबकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र से तलव में प्रवेश कर कन्या से तुला में जाएगा। इस विशेष ग्रहस्थिति के कारण दो प्रमुख योग बनेंगे: गजकेसरी योग और चंद्रमा-आठवां भाव में मंगल की दृष्टि से धन योग । साथ ही बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग का गठन होगा, जो संपूर्ण राशि चक्र में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। इस प्रकार, आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में इस दिन का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मे​ष राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, पर पहले हिस्से में कुछ तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत के बाद दूसरा भाग सुखद रहेगा; पारिवारिक जीवन में खुशी, प्रेम संबंधों में सामंजस्य और कार्यस्थल पर सुस्ती के बाद तेज़ गति का माहौल रहेगा। चंद्रमा का पंचम्‑छठे भाव में गोचर उत्साह पैदा करेगा, सहयोगी साथी और मित्रों से मदद मिलने की संभावना है, परन्तु विरोधियों से सावधान रहना आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, परंतु दिन के दूसरे हिस्से में खर्चे बढ़ सकते हैं। महत्त्वपूर्ण कामों को पहले भाग में निपटाना उचित रहेगा, क्योंकि देर होने पर स्वास्थ्य या वाहन संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों को अधिकारीयों और मित्रों से समर्थन मिलेगा, जिससे करियर में ग्रोथ का अवसर मिलेगा। कर्क, सिंह, कन्या और धनु इत्यादि राशियों के लिये भी यह दिन विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देता है, जैसे कि प्रेम में सहयोग, व्यापार में वृद्धि, शिक्षा में सफल प्रदर्शन और यात्रा का शुभ संयोग। कुल मिलाकर, 27 मई का यह बुधवार कई राशियों के लिये वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सहयोग और व्यक्तिगत विकास के कई अवसर प्रस्तुत करता है.

कल 27 मई 2026, बुधवार को चंद्रमा और मंगल के मिलन से धन योग का निर्माण होगा, जिससे मेष, कर्क और तुला सहित कई राशियों के लिये यह दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। उस दिन बुध का गोचर सूर्य के साथ वृषभ राशि में है, जबकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र से तलव में प्रवेश कर कन्या से तुला में जाएगा। इस विशेष ग्रहस्थिति के कारण दो प्रमुख योग बनेंगे: गजकेसरी योग और चंद्रमा-आठवां भाव में मंगल की दृष्टि से धन योग। साथ ही बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग का गठन होगा, जो संपूर्ण राशि चक्र में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा। इस प्रकार, आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में इस दिन का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मे​ष राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, पर पहले हिस्से में कुछ तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत के बाद दूसरा भाग सुखद रहेगा; पारिवारिक जीवन में खुशी, प्रेम संबंधों में सामंजस्य और कार्यस्थल पर सुस्ती के बाद तेज़ गति का माहौल रहेगा। चंद्रमा का पंचम्‑छठे भाव में गोचर उत्साह पैदा करेगा, सहयोगी साथी और मित्रों से मदद मिलने की संभावना है, परन्तु विरोधियों से सावधान रहना आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, परंतु दिन के दूसरे हिस्से में खर्चे बढ़ सकते हैं। महत्त्वपूर्ण कामों को पहले भाग में निपटाना उचित रहेगा, क्योंकि देर होने पर स्वास्थ्य या वाहन संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों को अधिकारीयों और मित्रों से समर्थन मिलेगा, जिससे करियर में ग्रोथ का अवसर मिलेगा। कर्क, सिंह, कन्या और धनु इत्यादि राशियों के लिये भी यह दिन विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देता है, जैसे कि प्रेम में सहयोग, व्यापार में वृद्धि, शिक्षा में सफल प्रदर्शन और यात्रा का शुभ संयोग। कुल मिलाकर, 27 मई का यह बुधवार कई राशियों के लिये वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सहयोग और व्यक्तिगत विकास के कई अवसर प्रस्तुत करता है

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राशिफल धन योग चंद्रमा मंगल बुधादित्य योग 27 मई 2026

 

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