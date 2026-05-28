29 मई 2026 का राशिफल: मिथुन राशि में त्रिग्रह योग, कई राशियों को लाभ

29 मई 2026 के लिए विस्तृत राशिफल जो ज्योतिषीय योगों और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। मिथुन राशि में त्रिग्रह योग और लक्ष्मी नारायण योग जैसे दुर्लभ योगों के संयोग से कई राशियों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक है। शुक्रवार के इस दिन की विशेषताएं और प्रत्येक राशि के लिए संदेश हिंदी में।

कल यानी 29 मई 2026 शुक्रवार का दिन ज्योतिष ीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि में बुध, शुक्र और गुरु की युति से दुर्लभ त्रिग्रह योग बनेगा और साथ ही लक्ष्मी नारायण योग भी संभव है। यह योग मिथुन और कन्या राशि के लिए विशेष रूप से शुभ हैं। चंद्रमा तुला राशि में स्वाति और विशाखा नक्षत्रों से संचार कर रहा है, जबकि मंगल भरणी नक्षत्र में और बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। मेश राशि के लिए बुध का गोचर मिथुन में कारोबार में लाभ का संयोग बनाएगा। विपरीतलिंगी सहकर्मियों और कर्मचारियों की मदद से फायदा हो सकता है। आपको आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी का प्रभाव और परिवार का सहयोग लाभ को बढ़ाएगा। प्रेम संबंध में प्रगति और यात्रा का अवसर भी मिलेगा। वृषभ राशि के लिए शुक्र और बुध की युति कमाई में वृद्धि का संयोग बनाएगी। नौकरी में काम सुचारू चलेगा और अटका धन वापस मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण योजना सफल होगी और कलात्मक क्षमताओं का लाभ मिलेगा। घर में प्रेम और सहयोग का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह दिन खुशियों में इजाफा करने वाला है। बुध का गोचर प्रेम और आनंد लाएगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय का आनंद होगा। निकट संबंधियों से मिलने का अवसर, संतान से प्रसन्नता और कमाई में वृद्धि की संभावना है। कारोबार और कामकाज में तेजी माहौल बनेगा। कर्क राशि के लिए दिन मिलाजुला रहेगा। गुरु, शुक्र और बुध की युति खर्च बढ़ा सकती हैं, इसलिए वाणी और व्यवहार को संयमित रखना जरूरी है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना सुख और लाभ देगा। माता और मातृपक्ष से समर्थन मिलेगा और घर के कुछ अटके काम पूरे करने का समय निकालना होगा। मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल सकता है। सिंह राशि के लिए दिन शुभ और लाभदायक है। सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य लाभ का संयोग बनेगा। काम शुरू किया गया तो पूरा करने की शक्ति मिलेगी। ऊर्जा और उत्साह से अटके काम पूरे किए जा सकेंगे। आर्थिक संतुलन बन रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजक समय बीता सकते हैं और प्रेम संबंध में सुधार होगा। जोखिम और वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए। कन्या राशि के लिए करियर में गतिशीलता लाने वाला दिन है। बुध दशम भाव में राजयोग बनाएगा, जिससे करियर को नई उड़ान मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी में वृद्धि का संयोग बनेगा। सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और मित्र या रिश्तेदार से मिलने का मौका मिल सकता है। नई सीखने की ओर अवसर भी उपलब्ध होगा। वाणी और चतुराई से लाभ कमाया जा सकेगा। पिता या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। तुला राशि के लिए बिजनेस में लाभदायक डील मिलने की सफलता संभव है। शुक्र और बुध की युति से परिवारिक जीवन में प्यार और सहयोग बना रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग के कारण कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म की ओर रुझान बढ़ेगा और धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। पिता और ससुराल के रिश्तेदारों से लाभ और सहयोग का संयोग बनेगा। वृश्चिक राशि के लिए सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर तुला में होने से ज्योतिष ीय स्थिति महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

कल यानी 29 मई 2026 शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि में बुध, शुक्र और गुरु की युति से दुर्लभ त्रिग्रह योग बनेगा और साथ ही लक्ष्मी नारायण योग भी संभव है। यह योग मिथुन और कन्या राशि के लिए विशेष रूप से शुभ हैं। चंद्रमा तुला राशि में स्वाति और विशाखा नक्षत्रों से संचार कर रहा है, जबकि मंगल भरणी नक्षत्र में और बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। मेश राशि के लिए बुध का गोचर मिथुन में कारोबार में लाभ का संयोग बनाएगा। विपरीतलिंगी सहकर्मियों और कर्मचारियों की मदद से फायदा हो सकता है। आपको आवेश पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी का प्रभाव और परिवार का सहयोग लाभ को बढ़ाएगा। प्रेम संबंध में प्रगति और यात्रा का अवसर भी मिलेगा। वृषभ राशि के लिए शुक्र और बुध की युति कमाई में वृद्धि का संयोग बनाएगी। नौकरी में काम सुचारू चलेगा और अटका धन वापस मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण योजना सफल होगी और कलात्मक क्षमताओं का लाभ मिलेगा। घर में प्रेम और सहयोग का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह दिन खुशियों में इजाफा करने वाला है। बुध का गोचर प्रेम और आनंد लाएगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय का आनंद होगा। निकट संबंधियों से मिलने का अवसर, संतान से प्रसन्नता और कमाई में वृद्धि की संभावना है। कारोबार और कामकाज में तेजी माहौल बनेगा। कर्क राशि के लिए दिन मिलाजुला रहेगा। गुरु, शुक्र और बुध की युति खर्च बढ़ा सकती हैं, इसलिए वाणी और व्यवहार को संयमित रखना जरूरी है। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना सुख और लाभ देगा। माता और मातृपक्ष से समर्थन मिलेगा और घर के कुछ अटके काम पूरे करने का समय निकालना होगा। मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल सकता है। सिंह राशि के लिए दिन शुभ और लाभदायक है। सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य लाभ का संयोग बनेगा। काम शुरू किया गया तो पूरा करने की शक्ति मिलेगी। ऊर्जा और उत्साह से अटके काम पूरे किए जा सकेंगे। आर्थिक संतुलन बन रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजक समय बीता सकते हैं और प्रेम संबंध में सुधार होगा। जोखिम और वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए। कन्या राशि के लिए करियर में गतिशीलता लाने वाला दिन है। बुध दशम भाव में राजयोग बनाएगा, जिससे करियर को नई उड़ान मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी में वृद्धि का संयोग बनेगा। सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और मित्र या रिश्तेदार से मिलने का मौका मिल सकता है। नई सीखने की ओर अवसर भी उपलब्ध होगा। वाणी और चतुराई से लाभ कमाया जा सकेगा। पिता या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। तुला राशि के लिए बिजनेस में लाभदायक डील मिलने की सफलता संभव है। शुक्र और बुध की युति से परिवारिक जीवन में प्यार और सहयोग बना रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग के कारण कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म की ओर रुझान बढ़ेगा और धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। पिता और ससुराल के रिश्तेदारों से लाभ और सहयोग का संयोग बनेगा। वृश्चिक राशि के लिए सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर तुला में होने से ज्योतिषीय स्थिति महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए





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