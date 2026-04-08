29 साल बाद, अदालत ने श्रीनगर के अब्दुल राशिद वानी को मृत घोषित किया

श्रीनगर की एक अदालत ने 29 साल से लापता अब्दुल राशिद वानी को मृत घोषित कर दिया है। वानी को 1997 में सेना ने हिरासत में लिया था और तब से उनका कोई पता नहीं चला था। अदालत ने वानी के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। यह मामला 29 साल पुरानी अनिश्चितता को समाप्त करता है।

श्रीनगर : स्थानीय अदालत ने श्रीनगर के निवासी अब्दुल राशिद वानी को 29 साल बाद मृत घोषित कर दिया है। अब्दुल राशिद वानी भारतीय सेना की हिरासत से लापता हो गए थे, जिसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं थी। 29 साल से उनके लापता होने का रहस्य बना हुआ था, जो अब कानूनी तौर पर सुलझा लिया गया है। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट मसर्रत जबीन ने 4 अप्रैल को इस मामले में 13-पृष्ठ का आदेश जारी किया। यह आदेश वानी की पत्नी फरीदा शबनम, उनके बेटों जुनैद राशिद वानी और अरसलान राशिद वानी और श्रीनगर के बेमिना के निवासियों द्वारा दायर

एक दीवानी मुकदमे से संबंधित था। वादियों का प्रतिनिधित्व वकील तौफीक और उनके सहयोगी कर रहे थे।\आदेश में अदालत ने कहा कि वह इस राय पर है कि वादी जिस राहत की मांग कर रहे हैं, उसके हकदार हैं। सभी मुद्दों को वादियों द्वारा साबित कर दिया गया है। साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि अब्दुल राशिद वानी को 07/07/1997 को गोरखा राइफल्स 8/20 ने हिरासत में लिया था और उसके बाद से वे लापता हो गए। न्यायिक जांच और पुलिस जांच के बावजूद, उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चल सका। अदालत ने कहा कि वानी के बारे में सात साल से अधिक समय से उन लोगों को कोई खबर नहीं मिली, जिन्हें स्वाभाविक रूप से उनके बारे में पता होना चाहिए था। इस प्रकार, मृत्यु की कानूनी धारणा पूरी तरह से लागू होती है। अदालत ने श्रीनगर नगर निगम के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को वादियों के पक्ष में वानी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने खर्चों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और कार्यालय को तदनुसार डिक्री शीट तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, अदालत ने मामला बंद कर दिया।\अदालत ने कहा कि वानी को 7 जुलाई, 1997 को रावलपोरा, श्रीनगर में 2/8 गोरखा राइफल्स के कर्मियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन्हें एक वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या JK01C 1674 था, में फारूक अहमद भट के साथ ले जाया गया था। भट को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन वानी कभी वापस नहीं लौटे। उस तारीख के बाद से उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए सभी छह प्रश्न वादियों के पक्ष में सिद्ध हुए हैं। यह एक लंबा इंतजार था और आखिरकार, कानूनी तौर पर उन्हें मृत घोषित किया गया, जिससे उनके परिवार को कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि 29 साल का दर्द आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। इस मामले ने एक लंबे समय तक चली अनिश्चितता का अंत कर दिया





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अब्दुल राशिद वानी लापता मृत घोषित श्रीनगर न्याय

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