3 जून 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और कन्या राशियों के लिए सितारे क्या कहते हैं

आज के ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए करियर, बुद्धि और साझेदारी के मोर्चे पर लाभदायक है। पूर्वाषाढा नक्षत्र में चंद्रदेव और बृहस्पति की उच्च स्थिति भाग्य को सक्रिय कर रही है। आर्थिक मामलों में सावधानी और रिश्तों में संवाद का महत्व है। दोनों में लग्नेश ग्रहों के भावों का विश्लेषण दिया गया है।

3 जून 2026 का राशिफल कई राशियों के लích एक महत्वपूर्ण दिन घोषित किया जा रहा है शिक्षित विनिमय की तरह। शनितिज्ञों का कहना है कि आज बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर स्थिर हो गए हैं और चंद्रदेव पूर्वाषाढा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो विजय और विस्तार का प्रतीक है। यह गोचर कई राशियों के लिए करियर और बुद्धि के मोर्चे पर बेहतरीन परिणाम देने वाला है। धनु राशि के लिए चंद्रदेव आज नौवें भाव में पूर्वाषाढा में विराजमान हैं, जिससे मन में उत्साह और हल्कापन आएगा। लग्नेश मंगलदेव मेष में पहले भाव में हैं, जिससे आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी और जिद से सावधानी बरतनी चाहिए। बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो राहु का नक्षत्र है और असाधारण एनालिटिकल पावर प्रदान करता है। यह मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। शुक्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे पद में हैं, जो रिश्तों और नेटवर्किंग में ताजगी और रिन्यूअल की ऊर्जा लाएगा। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में हैं, जिससे पैसों के मामले में सावधानी आवश्यक है। बारहवें भाव में शनिदेव नींद और खर्चों पर ध्यान देने का संदेश दे रहे हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति क्रिएटिविटी और प्रेम के मोर्चे पर शुभ आशीर्वाद बना रहे हैं। धनु राशि के लिए चंद्रदेव आठवें भाव में पूर्वाषाढा में हैं, जिससे रिश्तों में विस्तार और उत्साह बनेगा। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अटकी हुई बात आगे बढ़ सकती है। लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जो फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में एनालिटिकल क्लैरिटी लाएगा। क्लाइंट डीलिंग और नेगोशिएशन में अधिक सटीक और असरदार रहेंगे। बारहवें भाव में मंगलदेव ऊर्जा यहाँ खर्च हो सकती है, तो सावधानी। दसवें भाव में राहु करियर में अनोखे अवसर ला सकते हैं, खासकर डिजिटल फील्ड में। ग्यारहवें भाव में शनिदेव लाभ की ओर धीरे-धीरे प्रगति दिखा रहे हैं। पांचवें भाव में केतु घर के माहौल में थोड़ी रेस्टलेसनेस पैदा कर सकता है। बृहस्पति तीसरे भाव में स्थिर हैं, जिससे साहस, संचार और नेटवर्किंग के लिए भविष्य में शुभ योग बने रहेंगे। कर्क राशि के लिए लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में पूर्वाषाढा में है, जो स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर लचीलापन लाएगा। आज आप प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में हैं। योगकारक मंगलदेव दसवें भाव में मेष में भरणी नक्षत्र के दूसरे पाद में है, जिससे करियर में क{q}am उठाएँगे वह याद रखा जाएगा। रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड एप्रोच से हर टास्क पूरा होगा। इस प्रकार आज का दिन मेष से लेकर मीन तक अधिकांश राशियों के लिए फायदेमंद साथित किया जा रहा है, हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी और रिश्तों में संवाद का विशेष ज़िक्र किया गया है.

3 जून 2026 का राशिफल कई राशियों के लích एक महत्वपूर्ण दिन घोषित किया जा रहा है शिक्षित विनिमय की तरह। शनितिज्ञों का कहना है कि आज बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर स्थिर हो गए हैं और चंद्रदेव पूर्वाषाढा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो विजय और विस्तार का प्रतीक है। यह गोचर कई राशियों के लिए करियर और बुद्धि के मोर्चे पर बेहतरीन परिणाम देने वाला है। धनु राशि के लिए चंद्रदेव आज नौवें भाव में पूर्वाषाढा में विराजमान हैं, जिससे मन में उत्साह और हल्कापन आएगा। लग्नेश मंगलदेव मेष में पहले भाव में हैं, जिससे आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी और जिद से सावधानी बरतनी चाहिए। बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो राहु का नक्षत्र है और असाधारण एनालिटिकल पावर प्रदान करता है। यह मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगा। शुक्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे पद में हैं, जो रिश्तों और नेटवर्किंग में ताजगी और रिन्यूअल की ऊर्जा लाएगा। दूसरे भाव में शत्रु राशि के सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में हैं, जिससे पैसों के मामले में सावधानी आवश्यक है। बारहवें भाव में शनिदेव नींद और खर्चों पर ध्यान देने का संदेश दे रहे हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति क्रिएटिविटी और प्रेम के मोर्चे पर शुभ आशीर्वाद बना रहे हैं। धनु राशि के लिए चंद्रदेव आठवें भाव में पूर्वाषाढा में हैं, जिससे रिश्तों में विस्तार और उत्साह बनेगा। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई अटकी हुई बात आगे बढ़ सकती है। लग्नेश बुधदेव आर्द्रा नक्षत्र में हैं, जो फाइनेंशियल कम्युनिकेशन में एनालिटिकल क्लैरिटी लाएगा। क्लाइंट डीलिंग और नेगोशिएशन में अधिक सटीक और असरदार रहेंगे। बारहवें भाव में मंगलदेव ऊर्जा यहाँ खर्च हो सकती है, तो सावधानी। दसवें भाव में राहु करियर में अनोखे अवसर ला सकते हैं, खासकर डिजिटल फील्ड में। ग्यारहवें भाव में शनिदेव लाभ की ओर धीरे-धीरे प्रगति दिखा रहे हैं। पांचवें भाव में केतु घर के माहौल में थोड़ी रेस्टलेसनेस पैदा कर सकता है। बृहस्पति तीसरे भाव में स्थिर हैं, जिससे साहस, संचार और नेटवर्किंग के लिए भविष्य में शुभ योग बने रहेंगे। कर्क राशि के लिए लग्नेश चंद्रमा छठे भाव में पूर्वाषाढा में है, जो स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के मोर्चे पर लचीलापन लाएगा। आज आप प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में हैं। योगकारक मंगलदेव दसवें भाव में मेष में भरणी नक्षत्र के दूसरे पाद में है, जिससे करियर में क{q}am उठाएँगे वह याद रखा जाएगा। रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड एप्रोच से हर टास्क पूरा होगा। इस प्रकार आज का दिन मेष से लेकर मीन तक अधिकांश राशियों के लिए फायदेमंद साथित किया जा रहा है, हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी और रिश्तों में संवाद का विशेष ज़िक्र किया गया है





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