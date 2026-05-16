3.5 लाख लोगों के रोजगार पर संकट, 7700 साइटें प्रतिबंधित, अरावली आदेश से राजस्थान के इन उद्योगों पर पड़ रहा सीधा असर

राजस्थान के खनन उद्योग को बड़ा संकट पड़ा है। अरावली पर्वतमाला की सीमाओं को लेकर हुए कथित तकनीकी भ्रम ने कई वास्तविक खदानों के साथ तालाब और डंपिंग यार्ड भी प्रतिबंधित वन क्षेत्र घोषित होने से मार्बल और कैल्शियम उद्योग को प्रभावित किया है। इससे मकराना के मार्बल से लेकर दुनिया भर में जाने वाले कैल्शियम तक के निर्यात ऑर्डर अब चीन और वियतनाम की झोली में गिर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर मापन, सुनवाई और त्रुटि सुधार की व्यवस्था नहीं होने से खदान धारक परेशान हैं। इससे अरावली श्रेणी में गलती से शामिल खदानें, स्टॉक और डंपिंग साइट भी बंद हो गईं। इससे राजस्थान के 3.5 लाख लोगों की आजीविका पर संकट पड़ा है।

राजस्थान के खनन उद्योग को बड़ा संकट पड़ा है। अरावली पर्वतमाला की सीमाओं को लेकर हुए कथित तकनीकी भ्रम ने कई वास्तविक खदानों के साथ तालाब और डंपिंग यार्ड भी प्रतिबंधित वन क्षेत्र घोषित होने से मार्बल और कैल्शियम उद्योग को प्रभावित किया है। इससे मकराना के मार्बल से लेकर दुनिया भर में जाने वाले कैल्शियम तक के निर्यात ऑर्डर अब चीन और वियतनाम की झोली में गिर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर मापन, सुनवाई और त्रुटि सुधार की व्यवस्था नहीं होने से खदान धारक परेशान हैं। इससे अरावली श्रेणी में गलती से शामिल खदानें, स्टॉक और डंपिंग साइट भी बंद हो गईं.

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