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30 वर्ष से बाद भी SIP से ₹5 करोड़ का फड बनना संभव

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30 वर्ष से बाद भी SIP से ₹5 करोड़ का फड बनना संभव
SIPकपउंडगमचअल फड
📆19-06-2026 05:57:00
📰Dainik Jagran
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SIP और कंपउंडग से 30 साल की उम्र में भी रटयरमेंट तक 5 करोड़ का पोर्टफलयो कैसे तैयार किया जाए, इसके परपक्ष में विशषण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

नवश करने की सबसे बड़ी ताकत समय है। 20 के दशक में बचत भूल जाना या निवेश प्रारम्भ न कर पना बहुत सामान्य है, पर 30 की उम्र में भी सही योजना से रटयरमेंट तक बड़ा पोर्टफलयो बनना संभव है। यदि आप अभी तक SIP में गुजइश नहीं देख पा रहे हैं, तो यह लेख आपको दिखएगा कि कैसे कम शष राशि से भी 5 करोड़ का लक्ष्य सकार किया जा सकता है। SIP के माध्यम से निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समय के साथ कंपउंडग के नियम को अपनता है। यदि आप हर महीने 5,700 रुपये से निवेश शुरू करते हैं और बाद में आय बढ़ने पर राशि बढ़ते हैं, तो 30 वर्षों में आपकी कुल निवेश राशि लगभग 1 करोड़ होगी, जबकि शष राशि स्वभवक रूप से कंपउंडग द्वारा पैदा होगी। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अनुशसन। हर महीने एक ही राशि निवेश करके आप समय के साथ अपने पोर्टफलयो को बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, मचअल फड के कामगरी के आधार पर कुछ बार निवेश राशि को समयजत करना भी एक समझदार निर्णय है। उदहरण के लिए, अगर आप 30 की उम्र में शुरुआत करते हैं और 5,700 रुपये को 0.

061% मासक ब्यज पर 30 वर्ष तक चलते हैं, तो आपको लगभग 1.32 करोड़ की निवेशत राशि और 3.68 करोड़ का कंपउंडग लाभ मिलेगा। कुल मिलकर यह 5 करोड़ का पोर्टफलयो बन जाएगा। लेकिन यदि आप 35 या 40 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं, तो समान राशि पाने के लिए आपको हर महीने 8,500 या उससे अधिक निवेश करना पड़ेगा। बहरहाल, यह रणनीति केवल लक्ष्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविक क्रय शक्ति, महगई और व्यक्तिगत वित्तय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तय सलाहकार से चर्चा करें और एक समतल बजट बनएं। इस लेख में दी गई आंकड़े केवल उदाहरणर्थ हैं और व्यक्तिगत परिस्थति के अनुसार बदल सकते हैं। सभी निवेश में जोखिम मौजूद है। मचअल फड के रटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं, और कभी-कभी यह प्रतकल भी हो सकते हैं। इसलिए, एक diversified निवेश पोर्टफलयो बनना और समय-समय पर समीक्षा करना अनवार है। इस तरह, 30 वर्ष की आय में भी सही रणनीति और लगातार निवेश से एक अतलनीय वित्तय आधार तैयार किया जा सकता है

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SIP कपउंडग मचअल फड नवश रणनीति वत्तय योजना

 

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